Lucchese - Passato & futuro: domenica a Cesena arbitra Grasso di Ariano Irpino. Targa a Turelli, la voce dello stadio

Nel corso dell’assemblea dei soci di "Lucca United", che si è svolta presso il Museo Rossonero sotto la curva Ovest, è stata consegnata una targa ad Enrico Turelli (foto in mezzo a Stefano Galligani e Moreno Micheloni) in segno di riconoscimento e ringraziamento per essere stato la "voce rossonera" dello stadio "Porta Elisa" negli ultimi trent’anni. Un giusto riconoscimento a una persona che, per una vita, ha dedicato tempo, voce, cuore e alta professionalità alla Lucchese e che, con l’inizio di questa stagione, ha chiuso il suo impegno ufficiale, pur rimanendo, ovviamente, un grande tifoso rossonero.

Questa settimana, tra l’altro, il Museo Rossonero sotto la curva Ovest resterà aperto sabato 18 novembre, dalle ore 12 alle ore 13.

Intanto, come direbbe proprio lo stesso Turelli, Cesena-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Gianluca Grasso di Ariano Irpino, coadiuvato da Giorgio Erman Minafra di Roma 2 e da Marco Pileri di Cagliari. Quarto ufficiale: Davide Testoni di Ciampino.

E. P.