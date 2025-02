La Lucchese conquista il secondo successo consecutivo: 2-1 contro il Perugia

Lucca, 17 febbraio 2025 – La Lucchese conquista il secondo successo consecutivo, dopo il Milan Futuro a farne le spese è il Perugia. Prima dell’inizio del match è stato deposto un mazzo di fiori e di una maglia al posto occupato di solito da Edilio Stefani, presidente del cda di Sofidel, prematuramente scomparso nei giorni scorsi. Parte subito bene il Perugia che al 5’ passa in vantaggio, fruttando un errore difensivo di Rizzo, con Matos che batte Malgrati. La Lucchese fatica a reagire, con la Curva Ovest che contesta pesantemente la nuova società. E per poco all’8’ non arriva il raddoppio degli ospiti con Cisco, che lascia partire un rasoterra che si spegne di poco a lato. I rossoneri si fanno vedere in avanti al 13’ con un calcio d’angolo di Saporiti direttamente sul portiere. Al 17’ è ancora il numero settanta rossonero che ci prova, ma la sua conclusione viene strozzata da un avversario. Intanto al 22’ dalla Curva Ovest si alza anche uno striscione di contestazione nei confronti della società di Bulgarella, della Sanbabila e della Slt. Alla mezz’ora di nuovo Saporiti su punizione, ma la palla termina poco distante dal sette della porta di Gemello. Nei minuti finali si fa vedere anche Magnaghi, ma il suo destro rasoterra termina di poco a lato. Nella ripresa è la Lucchese che trova pareggio con Magnaghi, che dal limite dell’area di rigore, batte Gemello, con la palla che prima sbatte sulla base del palo e poi termina in rete. Pareggio meritato peri rossoneri, che dopo quei minuti di sbandamento iniziali sono usciti dalla propria metà campo ed hanno iniziato a giocare palla a terra. La traversa nega il gol al 15’ a Saporiti che ben servito da Visconti lascia partire un destro ad uscire che si stampa sul legno. Che fosse una Lucchese diversa si è visto subito nel secondo tempo e al 25’ arriva il raddoppio di Magnaghi, che prolunga di testa un tiro dalla bandierina di Saporiti. Al 40’ episodio dubbio in area di rigore con Antoni che viene vistosamente trattenuto per la maglia, ma il direttore di gara fa cenno di proseguire. Il nuovo entrato Salomaa in pieno recupero sbaglia clamorosamente calciando addosso a Gemello. La gara termina con la Lucchese che conquista tre punti importanti, vista anche l’imminente penalizzazione per il mancato pagamento di stipendi e contributi.

Tabellino

Lucchese Perugia 2 – 1

LUCCHESE (3-5-2): Melgrati; Gucher, Da Silva (1’ st Benedetti), Rizzo; Gemignani (48’ st Cartano), Tumbarello (46’ s Salomaa), Visconti, Catanese (35’ st Galli), Antoni; Saporiti, Magnaghi (35’ st Selvini). (A disp.: Coletta, Allegrucci, Badje, Moschella, Gheza). All.: Gorgone.

PERUGIA (3-4-2-1): Gemello; Leo, Dell’Orco, Giraudo (1’ st Plaia); Cisco (33’ st Marconi), Torrasi (27’ st Seghetti), Broh, Lisi (1’ st Giunti); Matos, Kanoute; Mantovago (18’ st Marquez). (A disp.: Yimga, Albertoni, Giunti, Polizzi, Lickunas). All.: Zauli.

Arbitro: Castellone di Napoli.

Reti: 5’ pt Matos, 5’ st e 25’ t Magnaghi,

Note: angoli 6-1; ammoniti Gucher, Giraudo e Plaia; espulsi ; recuperi 1’ pt e 5’ st.