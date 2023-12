LUCCHESE. Prezzi ridotti per mercoledì

In occasione della gara di campionato contro la Juventus Next Gen, recupero dell’ottava giornata, in programma al "Porta Elisa" mercoledì 6 dicembre, con inizio alle 16.15, la Lucchese lancia l’iniziativa "Red&Black Friday", con biglietti scontati del 30 per cento. Questi, pertanto, i nuovi prezzi: tribuna laterale 18 euro (ridotto 15-25 anni e over "70" 14 euro, ridotto donne e 8-14 anni 9 euro); gradinata 11 euro (ridotto 15-25 anni e over "70" 7 euro, donne 5 euro); curva Ovest: 7 euro, ridotto 15-25 anni e over "70" 5 euro, donne 4 euro).

Dopo aver resistito un tempo, sfiorando anche il vantaggio, la Juve Next Gen è uscita sconfitta per 1 a 0 dal "Manuzzi" da parte del Cesena, alla quinta vittoria consecutiva e più che mai in vetta alla classifica. Rispetto alla formazione schierata in coppa a Lucca, il trainer bianconero Brambilla ha mandato in campo tutti i "big", come Zaffara, Poli, Guerra, Stivanello e Savona che vedremo mercoledì al "Porta Elisa". La Juve resta a quota 14, in piena zona play-out.

E. P.