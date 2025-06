Lucchese - Prime mosse. Un sardo per la Pantera

Mentre si aspetta che la "Figc" si decida ad inviare al Comune di Lucca i requisiti richiesti per la pubblicazione del bando relativo all’iscrizione della squadra rossonera, in sovrannumero, al prossimo campionato di Eccellenza, tra i tifosi – che, malgrado tutte le recenti cocenti delusioni, hanno ancora a cuore le sorti della vecchia Pantera – , cresce l’interesse per conoscere i nomi di quei personaggi che, a detta dell’amministrazione comunale, avrebbero già dato la loro disponibilità a rispondere al bando, oltre ai nomi dei componenti della commissione ad hoc istituita dal Comune che avrà il delicato compito di esaminare le proposte e individuare la soluzione più solida e credibile.

Naturalmente da Palazzo Orsetti non è trapelato alcun nome, con il vicesindaco e assessore Barsanti che, tuttavia, ha specificato che la commissione, "al suo interno, oltre che a rappresentanti del Comune", avrà "professionisti, con particolare riguardo agli aspetti legali e contabili, un rappresentante dei tifosi, un ex giocatore rossonero che è noto per la sua serietà e il suo contributo verso il mondo dello sport e, infine, alcune persone che, per gli incarichi amministrativi avuti, sono stati vicini al mondo dello sport e del calcio".

"Il loro apporto – ha chiarito Barsanti – sarà a titolo gratuito". Ed è subito iniziata la caccia a dare un nome soprattutto al rappresentante dei tifosi e all’ex calciatore rossonero.

La composizione della commissione dovrebbe essere resa nota assieme alla pubblicazione del bando che la "Figc" dovrebbe far pervenire al Comune prima della fine di questa settimana. Solo allora sapremo realmente chi sarà interessato a non far morire del tutto il calcio a Lucca. Anche in questo caso specifico c’è curiosità nel vedere se, tra i potenziali acquirenti, oltre al piacentino Fabrizio Capaccioli (che sembra essere il più accreditato candidato), ci saranno gli imprenditori locali.

Nel frattempo martedì l’imprenditore sardo Roberto Felleca, attivo nel settore carburanti, ristorazione e immobiliare, ha avuto un colloquio con il vicesindaco Fabio Barsanti e con un altro dirigente dell’entourage del sindaco per cercare di promuoversi come nuovo proprietario della Lucchese che uscirà fuori dal bando del Comune e dall’esame della commissione di esperti.

E’ stato Maurizio Barcellandi, ex procuratore e, poi, uomo di fiducia di Felleca, ad illustrare le ragioni e i propositi del gruppo che potrebbe entrare in gioco e che, a dire di Barcellandi, come ha dichiarato a un sito cittadino, ha come referente Roberto Pruzzo, fra gli altri, come uomo di calcio. Secondo Barcellandi, Felleca vorrebbe riportare la Lucchese nel giro di tre anni fra i professionisti. Vedremo...

E chiudiamo con alcune news che riguardano gli ex rossoneri della passata stagione. La Triestina è ancora alle prese con la scelta dell’allenatore: Gorgone è sempre in pole, Donati forse è sfumato definitivamente, ma forse no; sullo sfondo, sempre più flebile, l’ipotesi Braglia. Obbedio ha rinnovato il contratto con l’Albinoleffe fino al 2027 come "ds". In panchina è stato confermato anche Giovanni Lopez, fino a giugno 2026.

Emiliano Pellegrini