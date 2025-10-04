Lucchese - Primo derby provinciale. Pirozzi studia la Pantera anti-Real

La Lucchese torna al "Necchi Balloni" di Forte dei Marmi, con lo stadio che sorge nel quartiere della Roma Imperiale, vicinissimo al centro, a distanza di cinque anni. Allora era calcio di serie "D", con i rossoneri di Francesco Monaco che, con il sostegno di oltre 500 tifosi al seguito, conquistarono il pareggio (1-1) con Remorini, oggi nel Perignano (lo stesso che è andato a segno mercoledì al "Porta Elisa").

Oggi la categoria è quella un gradino ancora più sotto, l’Eccellenza. Le due squadre arrivano ad un derby tutto in territorio provinciale ancora imbattute. Il Real Forte di Verdi ha 5 punti, frutto di una vittoria e di due pareggi ed è quinto in classifica, assieme ad altre tre squadre, mentre la Lucchese viaggia, al momento, da sola in vetta, con 7 punti, maturati attraverso due successi (Zenith Prato fuori, Pro Livorno in casa) ed un pari (0-0 all’esordio contro la Cerretese). Ma, mentre i ragazzi di Pirozzi si sono messi nelle gambe i dispendiosi novantacinque minuti contro il Perignano – anche se il trainer rossonero ha giustamente effettuato un mini turn-over – , quelli di Verdi sono più riposati, essendo stato eliminati dalla coppa per mano della Massese.

Si preannuncia, dunque, un match equilibrato, dove, come sempre, potrebbero essere i singoli episodi a fare la differenza. Pirozzi recupera Santeramo, ma non ancora Picchi e Piazze. Con l’ingaggio a tempo di record di Ragghianti, ora è aumentata un’ alternativa in più in attacco, con la possibilità che, a seconda delle circostanze, possono essere utilizzate le due punte, come è successo, del resto, nel finale del match di coppa contro il Perignano.

Sicuramente sarà una partita molto "battagliata", su un terreno che è leggermente più stretto (65x105 quello del "Necchi", contro i 68x105 del "Porta Elisa"), come sicuramente sarà una partita che si giocherà in uno stadio colorato di rossonero, con i tifosi che dovrebbero occupare gran parte della tribuna coperta. L’obiettivo della Lucchese è quello di essere ancora più squadra, di mantenere l’imbattibilità e di migliorare la fase offensiva. Sull’altra sponda il Real Forte Querceta non starà, certo, a guardare e farà di tutto per mettere i bastoni tra le ruote alla capolista.

La società versiliese, intanto, ha annunciato i prezzi dei biglietti. L’intero costa 12 euro, il ridotto per gli over "70" costa 10 euro; gli Under 14 entrano gratuitamente. La biglietteria aprirà alle ore 14. Calcio di inizio alle 15. Arbitra Marongiu di Livorno.

Le squadre più accreditate, come Viareggio e Zenith Prato, avranno due impegni casalinghi contro avversari, sulla carta, abbordabili, come il San Giuliano per le "zebre" (l’incontro si disputerà al Marco Polo Sport Center, perché allo stadio dei Pini ci sono i campionati italiani cadetti di atletica leggera) e la Larcianese per lo Zenith.

Emiliano Pellegrini