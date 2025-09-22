Lucchese - Primo successo in campionato. Caggianese lancia la Pantera allo Zenith

Zenith Prato

0

Lucchese

1

ZENITH PRATO (3-4-2-1): Brunelli; Fiaschi (4’ st Castiello), Sinisgallo, Kouassi; Toccafondi, Banchelli (35’ st Nannipieri), Del Pela, Parrini (15’ st Mertiri); Geri (28’ st Danti), Saccenti (40’ st Moretti); Tempestini. (A disp.: Caroti, Innocenti, Moussad, Biagini). All.: Settesoldi.

LUCCHESE (4-3-3): Milan; Venanzi, Pupeschi, Rotondo, Mauro (44’ st Bossini); Palma (15’ st Palo), C. Russo, (27’ st Onu), Sansaro; Riad, Galotti (38’ st Bartolotta), Caggianese (47’ st Maggiari). (A disp.: Rossi, Xeka, Morisi, L. Russo). All.: Pirozzi.

Arbitro: Poggianti di Livorno (assistenti: Braga e Seneviratna).

Rete: 2’ pt Caggianese (rig.).

Note: angoli 4-5; ammoniti: Pupeschi, Palo, Del Pela, Brunelli; spettatori: 500 (di cui circa 300 lucchesi).

AGLIANA - Il blitz è servito. In un pomeriggio di sole estivo, con oltre 30 gradi di temperatura, sul neutro di Agliana, contro uno Zenith Prato che era reduce dalla vittoria esterna di Massa. Per la Lucchese si trattava del primo vero test della stagione che la squadra rossonera ha superato, soffrendo il giusto e sfruttando una partenza a razzo.

Durante il riscaldamento si è fermato anche Picchi, sostituito da Sansaro. La svolta dopo appena due minuti. Il traversone da sinistra, con pallone destinato a Caggianese, ha visto il terzino amaranto Fabbri commettere un macroscopico fallo da rigore che l’arbitro, ben piazzato, ha subito decretato. Nessuna protesta da parte dei padroni di casa, tanto è stato evidente l’intervento falloso di Fabbri. Caggianese, dal dischetto, non ha sbagliato. Il suo sinistro angolato è finito alle spalle dell’esperto portiere Brunelli. A quel punto ci si aspettava la reazione da parte dei padroni di casa. Invece è stata la Lucchese a comandare le operazioni, senza per altro, riuscire a liberare un uomo in area di rigore, nonostante l’iniziativa di Riad.

Lo Zenith ha cominciato a guadagnare campo e a mettere sotto pressione la difesa rossonera che, comunque, se l’è cavata senza troppi affanni, fatta eccezione per una circostanza, quando il centravanti Del Pela è stato liberato in piena area di rigore, ma la sua conclusione in diagonale ha attraversato anche l’area piccola ed è uscita sul fondo. Brivido per Milan e compagni.

Nella ripresa, la situazione si è rovesciata, con i padroni di casa che hanno fatto la partita alla ricerca del pari, buttando più palloni possibili in area. Si sono accese parecchie mischie, ma Milan e compagni hanno tenuto botta fino a quando l’arbitro non ha fischiato la fine, dopo la bellezza di ben 7 minuti di recupero. Poi tutti insieme, di corsa, verso la gradinata rossonera a far festa.

Vittoria significativa. La Lucchese sta crescendo nella gestione della gara nei momenti delicati.

Emiliano Pellegrini