Lucchese, seconda vittoria consecutiva: 1-0 contro il Pro Livorno

Lucca, 28 settembre 2025 – La Lucchese conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato, battendo di misura la Pro Livorno, grazie alla rete siglata nel primo tempo da Bartolotta. Prima dell’inizio del match la squadra ha reso omaggio sotto la Curva Ovest a Marco Sordelli e Iacopo Parenti, due tifosi rossoneri prematuramente scomparsi nei giorni scorsi. Partono subito bene i padroni di casa che al 15’ con Bartolotta impegnato il portiere alla respinta. Al 21’ è Russo che ci prova con una conclusione da fuori, ma ancora una volta l’estremo difensore livornese alla parata in due tempi. Cinque minuti più tardi è Caggianese ancora dal limite, ma Serafini intercetta. E’ il preludio al gol che arriva ad un minuto dal termine con Bartolotta che dall’area dir Igor è non sbaglia il bersaglio e porta in vantaggio la Lucchese. Si va al riposo con gli uomini di Pirozzi avanti di un gol, dopo che hanno dominato la prima frazione di gara. Il secondo tempo si apre con diverse sostituzioni da entrambe le parti e con la formazione di casa che torna nuovamente in avanti al 33’ con Sansaro, ma la sua conclusione fa la cosiddetta barba al palo. Si gioca su buoni ritmi con la Pro Livorno che prova a cercare la via del pareggio, ma la difesa di casa ed il portiere Milan fanno buona guardia. Al 41’ Riad è bravo a smarcarsi in area di rigore, ma il suo tiro termina di poco a lato. L’ultima occasione del match è di marca livornese che al 45’ con Cutroneo manda di di pochissimo a lato, sprecando così l’occasione per pareggiare. Finisce così con la Lucchese che riesce a porta a casa questo importante successo e mercoledì si torna di nuovo in campo per mercoledì alle 18 per gli ottavi di finale di Coppa Italia al Porta Elisa contro il Fratres Perignano.

Tabellino

Lucchese-Pro Livorno 1 – 0

LUCCHESE: Milan, Venanzi, Mauro (37' st Lorenzini), Sansaro, Pupeschi, Rotondo, Bartolotta (24' st Galotti), Russo (27' s Palo, Riad, Caggianese (31' st Maggiari), Palma. (A disp. Rossi, Xeka, Onu, Bossini, Morisi). All.; Pirozzi.

PRO LIVORNO: Sarafini, Larcombe (38' st Vignali), Giubbolini, Freschi, Tognarelli, Montecalvo, Faye, Bucchioni (14' st Fall), Cutroneo, Bertozzi (29' st Bitep), Ricci (8' st Puccetti). (A disp. Rosini, Galeone, Ba, Hadji, Bottoni). All.. Gassani.

ARBITRO: Maiellaro di Parma.

RETE: 44' pt Bartolotta

NOTE: angoli 4-0 per la Lucchese; ammoniti Bucchioni e Giubbolini; spettatori 1476.