Lucchese - Pro Livorno: derby da primato. Pantera sfata il "Porta Elisa" e vola in vetta

Lucchese

1

Pro Livorno

0

LUCCHESE (4-3-3): Milan; Venanzi, Pupeschi, Rotondo, Mauro (37’ st Lorenzini); Sansaro, Palma, Russo (27’ st Palo); Bartolotta (24’ st Galotti), Riad, Caggianese (31’ st Maggiari). (A disp.: Rossi, Xeka, Onu, Bossini, Morisi). All.: Pirozzi.

PRO LIVORNO SORGENTI (4-3-3): Serafini; Larcombe (38’ st Vignali), Giubbolini, Freschi, Tognarelli; Montecalvo, Faye, Bucchioni (14’ st Fall); Cutroneo, Bertozzi (29’ st Bitep), Ricci (8’ st Puccetti). (A disp.: Rosini, Galeone, Ba, Hadji, Bottoni). All.: Gassani.

Arbitro: Maiellaro di Parma (assistenti: La Veneziana e Argiolas).

Rete: 44’ pt Bartolotta.

Note: angoli 4-0; ammoniti: Freschi, Giubbolini, Venanzi; spettatori: 1476.

LUCCA - Vittoria di misura contro uno scorbutico Pro Livorno e primato in classifica, in solitudine, per quello che può valere dopo appena tre partite di campionato. Intanto, però, è meglio stare lassù dove l’aria è più fina… Prima dell’inizio del match, di fronte al solito bel pubblico (che niente ha a che fare con questa categoria), la squadra ha deposto un mazzo di fiori sotto la curva Ovest (foto in basso) per ricordare un tifoso, Jacopo Parenti, recentemente scomparso, mentre sia in curva che in gradinata è stato esposto uno striscione per ricordare un altro tifoso, Marco Sordelli, morto improvvisamente in questi giorni.

La partita. La novità è Riad impiegato come terminale offensivo, data l’assenza di Piazze, con il giovanotto che soffrirà la marcatura rigida del diretto avversario. Buon avvio dei rossoneri che, intorno al quarto d’ora, sfiorano il bersaglio, ma la conclusione di Bartolotta, da fuori area, è deviata in angolo dal portiere Serafini.

Ma l’esterno di Pirozzi va a segno prima dell’intervallo: grande apertura di Pupeschi verso Caggianese, l’ala aggancia, poi, da fondo campo, rimette un pallone preciso in area, sul quale irrompe ancora Bartolotta che, questa volta, realizza un gran bel gol, in semirovesciata, mandando il pallone all’incrocio dei pali di Serafini che nulla può.

Nella ripresa solito "menù", con la Lucchese che controlla e con il Pro Livorno che, invece, gradualmente, prende coraggio. Gassani inserisce anche l’"ex" Bitep e, con il poderoso centravanti Cutroneo, va vicino al pareggio: il tiro, però, colpisce il palo basso alla destra di Milan e si perde sul fondo.

Pirozzi risponde inserendo Galotti al centro e riportando Riad sulla fascia. Nel finale, qualche fallo di troppo lasciato correre dal modesto arbitro Maiellaro, con i rossoneri che riescono a portare a casa la vittoria. Di misura, è vero, ma, intanto, la porta di Milan è ancora inviolata. E i rossoneri hanno colto la prima vittoria interna che vale anche il primato.

Emiliano Pellegrini