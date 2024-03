LUCCHESE - QUI RIMINI. Troise: "Sarà una sfida non facile. Rossoneri quadrati»

"La partita di Catania ha confermato che siamo in crescita. La Lucchese, dal canto suo, non lascerà nulla al caso: è una squadra che gioca bene, ha lasciato quell’impronta che aveva qualche mese fa ed è diventata più pragmatica. Sarà una bella tappa da affrontare con piena autostima". Così l’allenatore del Rimini, Troise, alla vigili. "Quando parlavo di squadra più pratica – ha aggiunto – intendevo una squadra che ti attacca molto più in verticale rispetto a prima. Sarà una partita combattuta anche sotto l’aspetto agonistico". Infine sui suoi. "Non ci saranno – ha detto ancora Troise – Marchesi, Oddi e Pietrangeli. È, invece, convocato Capanni. Per quanto riguarda quelli che hanno fatto 180’ tra Ancona e Catania, Gorelli, Langella, Lamesta, piuttosto che Morra, stanno bene, non hanno avuto problemi; ma è anche giusto, in una distribuzione del minutaggio delle partite di mercoledì e domenica, considerare di alternarli".

E. P.