LUCCHESE - QUI SESTRI. Il trainer Longo:: "Crisi societaria?. E’ solo strategia»

Diego Longo, il terzo allenatore di stagione al Sestri Levante, ha presentato la sfida contro la Lucchese in questo modo singolare. "Quello delle difficoltà societarie - ha detto il trainer dei “corsari” - è un “non motivo”, a mio giudizio; non siamo nati proprio ieri. Io so che verranno con il pullman, che avranno tutto quanto serve loro, che si sono allenati normalmente. Lo so, sono cose che si fanno, lo capisco, ognuno ha la sua strategia".

"Io e la squadra – ha aggiunto Longo – siamo forti della nostra situazione, di un presidente solido, forte che ha i suoi principi e che io condivido in toto". Un Sestri Levante, insomma, deciso a conquistare i tre punti. Ricordiamo che la squadra ligure ha 19 punti in classifica che valgono il penultimo posto, davanti al fanalino di coda Legnago.

E. P.