Lucchese - Raggi "X». Un viareggino salva la Pantera da una Zebra... tutta blu

Ci sono rossoneri e rossoneri. Per quelli di Milano il destino passerà da Perth più avanti (gita australiana insieme al Como). Per quelli lucchesi ieri passava da... Riad. Un viareggino che veste la maglia della Pantera e che (finalmente) non si è posto tanti problemi come usa nel calcio moderno. Ed ha esultato tranquillamente al "Bresciani dei Pini". Quando, con una prodezza alla... Leão, ha freddato Nucci e rimesso le cose a posto al 90’. Certificando che Eupalla, come direbbe il maestro Brera, si occupa anche di Eccellenza. E che il detto latino "in cauda venenum" si attaglia perfettamente alle vicende pedatorie e ai derby in particolare. Dove, spesso, rischia di perdere chi ha fatto meglio fin lì. E che, boskovianamente, non l’hai mai vinto fino a quando arbitro fischia.

Sì, perché la squadra di Pirozzi, fino a quel momento, pur con qualche sbavatura, aveva ampiamente meritato il pari. E la zampata a tradimento di Pegollo la stava per affondare.

Ma, forse, sopra le nuvole, se l’erano giocata a dadi diversamente – con beneplacito dei Piani più Alti – magari Caputi e Giampaglia. Tanto per citare due grandi del passato (che non sono più qua) all’ombra della Guinigi e della Matilde. Ed era destino che il derby ai "Pini" finisse ancora in parità.

Due sole, infine, le note stonate: l’assenza dei tifosi rossoneri (pur comprendendo le difficoltà di ordine pubblico e logistico addotte) e la maglia blu del Viareggio. Chissà cosa ne pensa il doppio "ex" Cavallito. Ma, purtroppo, non solo Eupalla si occupa di Eccellenza. Anche il marketing esasperato.

