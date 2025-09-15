Lucchese - Real Cerretese: falsa partenza. La Pantera va in bianco al debutto: solo pari

Lucchese

0

Real Cerretese

0

LUCCHESE (4-3-3): Milan; Venanzi, Rotondo, Santeramo, Mauro (43’ st L. Russo); Palo, Picchi (23’ st Palma), Sansaro (30’ st C. Russo); Caggianese (21’ st Galotti), Facundo Piazze, Bartolotta (23’ st Maggiari). (A disp.: Rossi, Xeka, Onu, Riad). All.: Pirozzi.

REAL CERRETESE: Battini; Neri, Orsucci, Mordagà, Romiti; Pivani (1’ st Bargellini), Gargiulo, Nieri (25’ st Volpi), Dal Porto; Bouhafa, Ferrara. (A disp.: Cirillo, Bernardo, Mallardo, Cappelli, Lapi, Degli Innocenti, Shaid). All.: Petroni.

Arbitro: Rinaldo di Empoli.

Note: angoli 7-4; ammoniti: Sansaro, Mauro, Picchi, Rotondo e Pivani; recupero: 0’ pt e 5’ st; spettatori: 1677; in tribuna il sindaco Pardini, l’assessore allo Sport Barsanti ed il patron della Lucchese, Brunori.

LUCCA - Prima di campionato per la Lucchese e primo pareggio a reti bianche per i rossoneri. Contro la Real Cerretese si torna a giocare al "Porta Elisa" dopo quattro mesi e dopo il quarto fallimento si riparte dall’Eccellenza. Con il tifo incessante della Curva Ovest, Pirozzi schiera un aggressivo "4-3-3". Si gioca su un terreno ancora con poca erba, dopo l’intervento di rizollatura di alcune settimane fa.

La Pantera prova a farsi vedere subito dalle parti di Battini che, al 17’, para a terra la prima conclusione rossonera di Sansaro. Azione in contropiede al 22’, con Bartolotta che lancia Piazze che va via in corsa, ma calcia addosso al portiere in uscita. Ancora un’occasione al 26’, con Picchi che, di testa, manda di poco alto sopra la traversa. Si va al riposo con il risultato di parità, con i rossoneri che hanno avuto l’occasione di sbloccare il match, ma Piazze ha sprecato.

Ad inizio ripresa Pirozzi non effettua alcuna sostituzione, ma i suoi ragazzi sbagliano troppo le verticalizzazioni. Si gioca con ampi spazi e più opportunità di manovra, ma la Cerretese si chiude bene. La Lucchese perde palla a centrocampo con Picchi, ne approfitta Bouhafa, ma Milan ci mette la classica pezza. Brivido al 16’, con un colpo di testa di Nieri che finisce di pochissimo alto sopra la traversa. Pirozzi prova a cambiare l’attacco, ma le squadre sono lunghe. L’ultimo brivido lo regala Piazze con un colpo di testa, su cross pennellato di Venanzi, che termina appena sopra la traversa. Nonostante il forcing finale arriva soltanto un punto all’esordio davanti al proprio pubblico per i rossoneri.

La Lucchese tornerà di nuovo in campo, sempre al "Porta Elisa", mercoledì, alle 18, per la terza giornata di Coppa Italia che decreterà chi passerà il turno. Per quanto riguarda il campionato, invece, domenica prossima ci sarà la trasferta (sul neutro di Agliana, come da noi anticipato) contro lo Zenith Prato.

Alessia Lombardi