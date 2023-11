LUCCHESE. Recupero con la Juve il 6 dicembre

Nel breve giro di una settimana la Lucchese incontrerà, sempre al "Porta Elisa", la Juventus Next Gen. La prima avverrà mercoledì 29 novembre, nel quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia di serie "C", ottenuti dai rossoneri con la storica vittoria sul campo del "Paolo Mazza" di Ferrara, contro la Spal, per 2 a 0; poi mercoledì 6 dicembre, in campionato quale recupero dell’ ottava giornata, rinviata per la convocazione in nazionale di diversi giocatori bianconeri.

Nella ipotesi che i rossoneri riuscissero a superare i bianconeri in coppa, nei quarti di finale affronterebbero la vincente tra Avellino e Juve Stabia. La gara dovrebbe disputarsi tra il 12 ed il 14 dicembre, sempre ad eliminazione diretta. Soltanto dalla semifinale in poi il passaggio del turno verso la finale si svolgerà in gare di andata e ritorno, come avviene anche nella Coppa Italia della Lega Nazionale di "A".

E. P.