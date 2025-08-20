Lucchese - Ritocchi d’Eccellenza. L’"ex" Picchi e altri quattro in "rosa"

Ecco i "ritocchi" di spessore annunciati nei giorni scorsi dal "dg" rossonero Andrea Gianni con l’obiettivo di alzare l’asticella tecnica della squadra. Ieri, infatti, sono stati messi sotto contratto altri cinque nuovi giocatori. A Montecatini c’era anche il "patron" Matteo Brunori. Queste le schede tecniche dei neorossoneri. Tra queste, spicca sicuramente quella dell’ex mediano rossonero Alberto Picchi (tra l’altro parente alla lontana del grande Armando dell’Inter di Herrera).

Ramon Galotti. Attaccante argentino, nato il 6 ottobre 2003. E’ alla sua prima esperienza in Italia, dopo aver militato sempre nei campionati regionali nell’area metropolitana di Buenos Aires, con l’Estudiantes di Olivarria.

Alberto Picchi. E’ l’"ex". Centrocampista, nato a Livorno il 12 agosto 1997. Ha iniziato nel settore giovanile dell’Antignano; poi è passato nella "Primavera" dell’Empoli. Ha debuttato tra i professionisti contro la Spal nel 2016. Poi è rientrato ad Empoli ed ha partecipato al torneo di Viareggio; quindi è andato in prestito alla Pistoiese, in serie "C", dove è rimasto per due stagioni. Prima di arrivare nella Lucchese, nella stagione 2021-2022 (allenatore Pagliuca), ha giocato per due anni ad Arezzo, in "C". Pagliuca lo ha poi voluto al Siena. Nel 2023 Picchi ha diviso la stagione in serie "D" tra Grosseto e Legnano. Lo scorso anno ha giocato in "D" nell’Aquila Montevarchi, contribuendo alla salvezza.

Filippo Rotondo. Difensore centrale, nato a Senigallia il 6 giugno 2001. E’ cresciuto nel settore giovanile della sua città, con cui ha debuttato in Eccellenza. Con i rossoblu ha conquistato un campionato di Eccellenza Marche; quindi è passato al Castelfidardo, dove ha contribuito alla promozione dall’ Eccellenza alla serie "D". Quindi è tornato nella Vigor Senigallia.

Ariel Palo. Centrocampista italo-argentino, nato nel 1997. Ha mosso i primi passi nella squadra della sua città, Cordoba, quinta divisione argentina. Successivamente ha indossato la maglia del Calera Central. Nel 2022 è arrivato in Italia ed ha giocato nell’Elettra Marconi nella Eccellenza Basilicata, assieme a Facundo Piazze. L’anno seguente è andato in Spagna, nel Mijas Las Laguna, in sesta divisione. Nel 2024 è rientrato all’Elettra Marconi, per poi trasferirsi al Vastogirardi. Con i molisani ha vinto il campionato di Eccellenza, assieme a Facundo Piazze.

Manuel Allegrucci. Terzino, nato a Pesaro il 19 febbraio 2003. E’ cresciuto nell’ Alma Juventus Fano. Ha fatto parte dei settori giovanili di Bologna e Cesena. Con i romagnoli ha vinto la Supercoppa "Primavera 2". Ha esordito tra i "grandi" nella stagione successiva; infine è tornato nell’Alma Juventus, dove è rimasto nelle ultime due stagioni.

Infine una notizia. La partita di Coppa Italia tra Larcianese e Lucchese si giocherà domenica 31 agosto, ma sul campo del Monsummano.

