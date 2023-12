Lucchese: Rizzo Pinna, quell’attimo in più. L’attaccante: "Gol? Non mi pongo limiti"

E’ uno dei giocatori più in forma della Lucchese. Quando entra è in grado di dare la sferzata giusta e, con i suoi gol, si sta regalando qualche piccola soddisfazione, frutto anche di allenamenti attenti e di una crescita che, domenica dopo domenica, è sempre più sotto gli occhi di tutti.

Stiamo parlando di Andrea Rizzo Pinna che, anche contro la Juventus "B", ha lasciato la sua firma. Già lo scorso anno il giocatore milanese classe 2000 cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta aveva dimostrato di essere uno dei punti di forza della Lucchese di Maraia e, quest’anno, con Gorgone, si sta confermando la sua crescita. Nelle ultime due gare – quella contro la Vis Pesaro, dove appena entrato nel secondo tempo ha accorciato le distanze e nella gara di Coppa Italia contro i bianconeri – ha fatto vedere di crederci fino alla fine e di lottare su ogni pallone. La vittoria in Coppa Italia contro la Juve ha avuto un’importanza particolare, dopo la sconfitta casalinga contro la Vis Pesaro.

"E’ stato un successo importantissimo – ha commentato il numero sette rossonero – per tutto l’ambiente. E’ stata importante anche per come è arrivata, dopo che eravamo andati in vantaggio; ci avevano recuperato e, addirittura, erano passati in vantaggio; ma abbiamo continuato a giocare e siamo riusciti a ribaltare il match. Questo significa che siamo vivi e che, con il lavoro che stiamo facendo, possiamo fare molto meglio".

Lei è il capocannoniere della squadra: a questo punto qual è il suo obiettivo?

"Sono contentissimo, perché ho già messo a segno cinque reti, di cui tre in campionato e due in coppa, migliorando le tre dello scorso anno. A questo punto non mi pongo limiti e voglio continuare a lavorare come sto facendo per aiutare la squadra".

Adesso la Lucchese è attesa da un trittico di partite molto insidioso. La gara di sabato contro l’Arezzo, il recupero contro la Juve e la gara casalinga contro la Fermana: come le vede?

"Sono tre partite dove dobbiamo cercare di dare una svolta a questo andamento che nell’ultimo periodo non è stato troppo positivo. Cercheremo come sempre di dare il massimo da qui alla fine del girone d’andata. Continueremo a lavorare come abbiamo sempre fatto a testa bassa, per cercare di fare più punti possibili".

Nel derby contro l’Arezzo vi troverete di fronte una formazione molto esperta, vero?

"Sarà sicuramente una gara bellissima, un derby che manca già da diverso tempo, dove i nostri tifosi ci seguiranno in gran numero. Come ho già detto prima, cercheremo di dare il massimo ogni volta che scenderemo in campo per cercare di portare a casa un risultato positivo".

E proprio l’estro di Rizzo Pinna potrebbe essere l’arma in più per scardinare la difesa aretina.

Alessia Lombardi