Lucchese: salvezza in campo, ora la sfida del tribunale per il futuro del club

Il giorno dopo il "miracolo" compiuto dalla truppa di Giorgio Gorgone, che ha permesso, per ora, alla Lucchese di rimanere in "C", prima che inizi la seconda e di gran lunga più importante "partita" (che si giocherà nelle aule del tribunale), si sprecano i commenti entusiastici che stanno arrivando da più parti. Eccone alcuni in sintesi.

Cominciamo dal presidente del Panathlon Club di Lucca, Lucio Nobile, per altro ex difensore rossonero. "Mi congratulo – ha detto – con l’allenatore Gorgone e con i giocatori per la loro autentica impresa sportiva. La salvezza conquistata sul campo è il giusto coronamento di una stagione in cui i ragazzi hanno dato dimostrazione di serietà e attaccamento alla maglia. Adesso l’auspicio è che questa impresa non sia vanificata e che una nuova società permetta alla Lucchese di proseguire il suo percorso tra i professionisti e di portare avanti la sua storia gloriosa".

Poi Michele Giannini, sindaco di Vergemoli di Fratelli d’Italia. "Lucchese salva sul campo. Ora serve salvarla fuori. La squadra – dice – ha compiuto una vera impresa. Un “Porta ”Elisa pieno ha evidenziato che Lucca e tutta la provincia credono in questa squadra, perché la Lucchese è più di un club: è un simbolo ed identità. Chiediamo con forza una società stabile, seria e trasparente. Il risultato più importante ora è ridare alla Lucchese la dignità che merita".

Infine Vittorio Fantozzi, consigliere regionale di Fdi. "E’ stata – commenta – un’ impresa carica di significati. Con una società assente e la prospettiva di un nuovo fallimento, allenatori e giocatori hanno dimostrato che il cuore, la passione e la professionalità sono caratteristiche che appartengono alla grande a questo gruppo. Dopo questa vittoria sportiva si apre una partita più difficile, quella della società. Ho fiducia nel sindaco Pardini e nell’amministrazione comunale, perché sta lavorando per lo sport Lucchese. Un grazie a Giorgio Gorgone, al suo battersi il cuore a fine partita e con lui tutti i protagonisti che hanno rappresentato alla grande la nostra città e il nostro territorio". Emiliano Pellegrini