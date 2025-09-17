Lucchese-San Giuliano 2-1, rossoneri avanti in Coppa Italia

Lucca, 17 settembre 2025 – La Lucchese vince per 2-1 contro il San Giuliano nella terza giornata di Coppa Italia ed accede agli ottavi dove affronterà il Perignano in gara secca il 1 ottobre. Rossoneri subito pericolosi con Galotti al 5’ che calcia di poco a lato. Lucchese vicina al gol con un destro a giro di Galotti, che termina in angolo. Gli uomini passano in vantaggio al 10’ con Russo, che sfrutta un tiro dalla bandierina.

Il San Giuliano prova a rispondere al 17’ con Di Paola, ma Milan respinge in angolo. I rossoneri raddoppiano al 25’ con Riad, che piazza un tiro ad effetto nel sette della porta difesa dal portiere ospite. Ancora Russo vicino alla terza rete al 35’ con un rasoterra che finisce di poco a lato. Il San Giuliano ha cercato soprattutto sugli esterni di creare qualche problema alla difesa, ma Pupeschi e Rotondo hanno fatto buona guardia. Riad ci riprova, ma questa volta la sua conclusione scheggia la traversa al 38’. Quasi allo scadere del primo tempo Venanzi ha la peggio in uno scontro di gioco ed è costretto a lasciare il campo per infortunio al suo posto Xeka. Nella ripresa la Lucchese riesce a gestire bene il vantaggio, ma il San Giuliano al 17’ ha l’occasione per pareggiare grazie ad un calcio di rigore concesso per un fallo di Rotondo su Borgia, ma Di Paola centra la base del palo alla destra di Milan che riesce a mandare la palla in angolo. La Lucchese è riuscita a gestire bene il vantaggio nonostante il San Giuliano abbia provato a recuperare il match. A pochi minuti dalla fine è Russo che sfiora il gol con un bel tiro da fuori e poi Palma da entro l’area.

Il San Giuliano accorcia le distanze grazie ad un’autorete di Galotti su una corta respinta di Milan su un tiro di un avversario. Adesso la testa andrà al campionato con la sfida di domenica sul neutro di Agliana contro lo Zenith Prato.

Lucchese San Giuliano 2 – 1

LUCCHESE (4-3-3): Milan; Venanzi (44’ st Xeka), Pupeschi, Rotondo, Mauro (23’ st Onu); C. Russo, Palma, Picchi (23’ st Sansaro); Maggiari (26’ st Bartolotta), Galotti, Riad (26’ st Caggianese). (A disp.: Rossi, Santeramo, Bossini, Palo). All.: Pirozzi.

SAN GIULIANO (4-4-2): Giacobbe; Borgia, Bindi, Pasquini, Bozzi; Amico, Anzilotti (12’ st Nacci, 25’ st Papini), Doveri (12’ st Bacci), Paci (35’ st Angelotti); Di Paola, Gargani. (A disp.: Ria, Ferretti, Campani, Cornacchia, Matteini). All.: Cordoni.

Arbitro: Calise di Piombino.

Reti: 10’ pt C. Russo, 25’ pt Riad, 37’ st (aut.) Galotti.

Note: angoli 7-3 per la Lucchese; ammoniti Galotti e Borgia; recupero 2’ pt e 5’ st; prima dell’inizio del match è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria dello sciatore Matteo Franzoso, scomparso durante una gara in Cile.