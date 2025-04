Lucchese sconfitta dall'Arezzo: play-out sempre più vicini

La Pantera va ko ad Arezzo. Dopo essere andata in vantaggio con Melgrati, si fa recuperare dagli amaranto che dilagano nel secondo tempo. E, ora, deve sperare, domenica, di battere la Torres o di pareggiarvi e in un ko del Sestri Levante, visto che, attualmente, non c’è più forbice di nove punti, ma ci sarebbero i play-out.

Prima dell’inizio della gara momento di raccoglimento molto toccante in memoria di Papa Francesco. Gorgone, deve fare a meno di Gucher squalificato e di Rizzo e Ballarini che hanno un problema fisico: al loro posto Gasbarro e Welbeck. Ritorna in campo, dopo l’infortunio a una spalla rimediato nel match contro il Pescara, Saporiti; per il resto confermata la solita formazione. Si rivede in panchina anche capitan Tumbarello. Per quanto riguarda l’Arezzo regolarmente in campo gli "ex" Shaka Mawuli e Ravasio.

La Lucchese parte bene e, al 9’, Saporiti viene toccato da dietro al limite dell’area di rigore da Renzi: il direttore di gara concede il calcio di punizione che batte direttamente il numero settanta rossonero, colpendo la barriera, con la palla che arriva a Trombini, nonostante il disturbo di Gasbarro. Ancora in avanti al 13’ i rossoneri con Magnaghi che, da fuori area, ci prova di destro, ma il suo tiro viene murato da Gilli. L’Arezzo risponde con una bella giocata di Tavernelli che Visconti devia in angolo.

Tanti i falli commessi nel primo tempo da entrambe le squadre che spezzettano il gioco. Di nuovo in avanti i padroni di casa al 16’, con Pattarello che strozza il suo sinistro, facile preda di Melgrati. Bella la conclusione dell’"ex" Ravasio che, al 19’, si gira al limite dell’area di rigore, ma un difensore rossonero devia provvidenzialmente in angolo. Al 22’ Tavernelli termina a terra in area di rigore, in uno scontro con Melgrati in uscita, ma il direttore di gara, giustamente, fa proseguire il gioco. Brivido al 23’ con Shaka Mawuli che, a rimorchio, di destro, prova a mettere la palla nello specchio della porta rossonera, non inquadrandola di poco. La Lucchese risponde con una bella conclusione da fuori di Galli (26’) che termina di poco fuori.

L’Arezzo fa la partita, ma sono i rossoneri che passano in vantaggio al 28’. Saporiti serve Antoni che mette la palla al centro dell’area di rigore, dove Magnaghi, di esterno destro, spalle girate alla porta, realizza il suo dodicesimo gol stagionale. L’Arezzo risponde poco dopo con Tavernelli, ma Gasbarro riesce a salvare l’inviolabilità della porta di Melgrati. Ma, al 40’, arriva il gol dell’"ex". Pattarello riesce a rimettere al centro dell’area piccola un pallone sul quale arriva Shaka Mawuli che, a tu per tu con Melgrati, lo batte: Gasbarro e Benedetti non riescono a chiudere.

La squadra di Gorgone chiude in avanti ed in pieno recupero è ancora Magnaghi, dopo una bella triangolazione, a cercare il raddoppio, ma la palla termina fuori.

La ripresa inizia con una conclusione di testa al 5’ di Ravasio, di poco oltre la traversa. Ancora pericolosamente in avanti l’Arezzo al 17’ con Tavernelli, ma chiude provvidenzialmente in angolo Gasbarro. Gli uomini di Bucchi sono entrati con un piglio diverso ed in pochi minuti schiacciano la Lucchese nella propria area, creando diversi pericoli con Shaka Mawuli e Guccioni. Ma l’Arezzo riesce a passare in vantaggio al 20’, con Pattarello che lascia partire un tiro quasi rasoterra dal vertice dell’area di rigore rossonera che si insacca alle spalle di Melgrati.

Gorgone prova a mandare in campo forze fresche con Tumbarello e Badje. Ma c’è spazio per il terzo gol dell’Arezzo con Tavernelli che serve Pattarello che, ancora una volta dal limite dell’area, batte per la seconda volta in cinque minuti Melgrati. La Lucchese fatica a reagire e, al 32’, Tavarnelli mette la palla nel sette.

I rossoneri nella ripresa sono crollati e l’Arezzo ne ha approfittato, conquistando i tre punti. Domenica ci sarà l’ultimo atto di questo campionato e gli uomini di Gorgone hanno solo un obiettivo: vincere e sperare che il Carpi batta il Sestri Levante ed evitare, così, di giocare i play-out grazie alla forbice.

Alessia Lombardi