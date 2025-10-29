Lucchese - Sestese: successo nell’anticipo. La Pantera ruggisce tre volte sul campionato

Lucchese

3

Sestese

0

LUCCHESE (4-3-3): Milan; Venanzi (30’ st Xeka), Pupeschi, Santeramo (25’ st Rotondo), Lorenzini; Bartolotta, Picchi (38’ st Palo), C. Russo; Caggianese (43’ st Galotti), Piazze (23’ st Maggiari), Riad. (A disp.: Ennached, Bossini, Onu, Ragghianti). All.: Pirozzi.

SESTESE (4-4-2): Giuntini; Cucinotta, Mernacaj, Bondi, Safina (32’ st A. Robi); G. Robi (1’ st Belli), Cirillo, Dianda (20’ st Pisaniello), Ciotola (12’ st Casati); Fiorentino (1’ st Ermini), Berti. (A disp.: Giusti, Burato, D’Amato, Manganiello). All.: Polloni.

Arbitro: Danesi di Pistoia (assistenti: Dell’Agnello di Pontedera, Santaera di Pisa).

Reti: 5’ pt e 38’ pt Caggianese; 15’ st Piazze.

Note: angoli 3-3; recupero: 2’ pt, 4’ st; spettatori: 1204.

LUCCA - Bella e convincente vittoria della Pantera sulla Sestese. A decidere l’anticipo della nona giornata ci pensano Caggianese – autore di una doppietta nel primo tempo – e Piazze che chiude definitivamente i conti nella ripresa. Pirozzi conferma la fiducia agli undici che sono scesi in campo contro il San Giuliano.

La Lucchese parte subito aggressiva e, al 5’, passa in vantaggio, con un bel colpo di testa di Caggianese sul secondo palo: l’attaccante, pur trattenuto, salta più in alto di tutti sul cross dalla trequarti di destra di Venanzi (che poco dopo uscirà per infortunio).

La Sestese fatica a reagire e si affida alle poche ripartenze a sua disposizione. Al 21’ inserimento di Berti che riesce a liberarsi della marcatura, ma Picchi protegge il pallone sull’uscita a terra di Milan. Bartolotta, al 27’, toglie il pallone dai piedi di Ciotola in un’azione che poteva diventare pericolosa. Alla mezz’ora, come detto, Venanzi è costretto a lasciare il campo per un problema muscolare: al suo posto Xeka. Al 31’ Affondo di Riad che, dopo aver seminato due avversari, dal fondo mette al centro, ma Cucinotta allontana.

La Pantera al 38’ raddoppia con un gran bel gol ancora di Caggianese che, con un sinistro a mezz’altezza, batte Giuntini, dopo un’azione insistita di Picchi.

Nella ripresa la prima conclusione rossonera è un tiro da fuori di Cristhopher Russo (al 9’) che termina alto sopra la traversa. Al 15’ Riad ruba palla a centrocampo, entra in area e serve Piazze che si era liberato e che batte ancora Giuntini in uscita, realizzando, così, il suo primo gol in rossonero. La Sestese, nonostante i tre gol al passivo, prova, comunque, a realizzare quello della bandiera, ma, quando arriva in area rossonera, non riesce a superare i difensori.

La gara termina, in pratica, dopo la terza rete dei rossoneri che, domenica prossima, osserveranno il proprio turno di riposo. Ma, intanto, si godono il primato solitario per una notte.

Alessia Lombardi