Battuto il Sestri Levante, la Lucchese è salva: esplode la festa al Porta Elisa

Lucca, 17 maggio 2025 – La Lucchese ribalta la sconfitta dell’andata e conquista la permanenza in Lega Pro, grazie al gol di Badje siglato quasi allo scadere. Gorgone schiera la stessa formazione della gara d’andata, con la Lucchese che però è chiamata a vincere. Partono subito bene i padroni di casa con Magnaghi che recupera palla al limite dell’area di rigore e di sinistro prova a scaldare i guantoni di Fusco. Bella azione tutta in velocità al 16’ Tumbarello, serve Gemginani, che per poco non centra la porta. I rossoneri si salvano in qualche modo al 23’ sulla conclusione di Podda, con Melgrati e Rizzo, che poi Benedetti che manda in fallo laterale. Brivido al 34’ con un’azione concitata del Sestri Levante, che si conclude con una bomba di Clemenza che termina di pochissimo a lato della porta difesa da Melgrati. Veementi proteste rossonere per un calcio di rigore non concesso al 39’ quando Saporiti finisce a terra in area di rigore stretto tra due difensori, il direttore di gara fa proseguire e non interviene nemmeno il var. In pieno recupero ci prova Saporiti, ma la sua conclusione termina fuori d’un soffio. Il film nella ripresa inizia nel solito modo, con la Lucchese avanti e con Magnaghi che al 3’ da buona posizione calcia addosso a Fusco, che si salva con i piedi. Ancora il numero nove rossonero al 6’ va vicino al vantaggio, ma la palla termina ancora di poco a lato. La fortuna sembra proprio non volerne sapere di aiutare i rossoneri, perché Tumbarello si ritrova davanti al portiere che in qualche modo riesce ad evitare il gol. Gorgone decide di dare maggior peso in avanti con l’ingresso di Fedato al posto di Gemignani e subito il numero diciannove prova subito a farsi vedere. I minuti passano, ma la Lucchese, nonostante l’incitamento del suo pubblico, non riesce a sbloccare il match con i giocatori del Sestri Levante, che furbescamente cercano di perdere tempo. Ancora i rossoneri al 34’ in avanti con l’asse Fedato – Magnaghi, ma il rasoterra del numero nove fa la cosiddetta barba al palo. Per il gol della vittoria bisogna aspettare il 44’ con Badje, che regala questa grande emozione e fa esplodere di gioia il Porta Elisa. I sei minuti di recupero sono al cardiopalma, ma alla fine i rossoneri conquistano la permanenza in Lega Pro.

Tabellino

Lucchese Sestri Levante 1 – 0

LUCCHESE (3-5-2): Melgrati; Gucher, Benedetti, Rizzo; Gemignani (16’ st Fedato), Visconti, Tumbarello, Galli (22’ st Welbeck), Antoni; Magnaghi (39’ s Badje), Saporiti. (A disp.: Coletta, Allegrucci, Da Silva, Macchi, Gasbarro, Salomaa, Badje, Ballarini, Cartano, Moschella, Gheza). All.: Gorgone.

SESTRI LEVANTE (3-5-2): Fusco, Pane, Valentini, Montebugnoli; Podda, Clemenza (8’ st Primasso, 47’ st Di Giorgio), Rossetti, Brunet (47’ st Goglino), Ninziatini; Paravicini, Durmush (29’ st Cominetti). (A disp.: Sais, Piu, Guadagno, Oneto, Pavanello, Nenci, Giorno, Fedele, Piazza, Raggio Garibaldi). All.: Ruvo.

Arbitro: Mucera di Palermo.

Rete: 44’ st Badje

Note: angoli 12-0; ammoniti Tumbarello, Antoni; recupero 2’ pt e 6’ st; spettatori 4.470; terreno in ottime condizioni, sera fresca, ma piacevole.