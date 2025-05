Lucchese-Sestri Levante: sfida decisiva per la salvezza nei play-out

La Lucchese non batte in casa il Sestri Levante dal 20 aprile 1930. Quasi un secolo fa, in Prima divisione, girone "A". Finì 3-0 per i rossoneri che, nel torneo precedente, il 7 aprile 1929, pareggiarono contro i liguri 0-0, ma sul neutro di Firenze. In casa, per la Pantera, il bilancio è di un successo, quello menzionato, due pareggi, quello del 1929 e quello di questa stagione in "regular season" e il ko del 2023-2024 per 1-3. Il totale si aggiorna così: 4 vittorie dei corsari, compresa quella dell’andata dei play-out; 3 pareggi e 2 successi della Lucchese. Si tratta di precedenti anche assai datati. Ora conta soltanto che la squadra di Gorgone vinca, con qualsiasi punteggio, per mantenere la categoria.

E’ la terza volta che i rossoneri sono costretti a passare dalle forche caudine dei play-out. Questa stagione, da quando ci sono stati i sei punti di penalizzazione (sul campo, quindi, la squadra si sarebbe salvata agevolmente), assomiglia a quanto accadde nel 2018-2019. Solo che, in quella circostanza, la compagine all’epoca allenata da Favarin, riuscì a centrare gli spareggi nonostante 25 punti di penalizzazione. Senza quest’ultima sarebbero stati play-off. Contro il Bisceglie, in terra pugliese, la Pantera artigliò la salvezza ai rigori, in una partita indimenticabile. Nel campionato 2002-2003 in "C1" (c’era ancora la "C2"), andò ancora bene con la permanenza in categoria nel doppio confronto contro l’Alzano Virescit di Bergamo: blitz in trasferta 2-1 e 1-1 al "Porta Elisa". A livello di play-out la percentuale è buona.

Mas. Stef.