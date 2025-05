Lucchese-Sestri Levante: Spareggio Salvezza Cruciale al Porta Elisa

"C" siamo e "C" vogliamo rimanere: è questo lo slogan coniato dai giocatori della Lucchese in occasione dello spareggio salvezza di questa sera, alle 20, al "Porta Elisa", contro il Sestri Levante. Una partita da dentro o fuori, senz’ appello, con due situazioni, a bocce ferme, completamente diverse tra di loro.

Alla Lucchese serve solo la vittoria per mantenere la categoria, al Sestri, invece, sarà sufficiente non perdere. Per quello che conta il pronostico pende a favore della squadra di Gorgone: sia perché gioca in casa, finalmente di fronte ad un pubblico all’altezza dell’importanza del match; sia per un maggior tasso tecnico e di esperienza. Ma, sull’altro fronte, i "corsari" di Ruvo potranno contare, intanto, sul vantaggio acquisito nella gara di andata e, in secondo luogo, sul fatto che potranno, in partenza, impostare una gara di rimessa, cercando di sfruttare eventuali sbilanciamenti da parte dei rossoneri.

Più forti le motivazioni della Lucchese? Forse, ma anche il Sestri si gioca molto. In gare del genere entrano in gioco molti altri fattori, a prescindere dai valori tecnici, non ultimo una direzione arbitrale all’altezza, ricordando che anche questa sera ci sarà il Var.

E’, poi, molto probabile che i due allenatori possano cambiare, in avvio, qualche "pedina" rispetto al match del "Sivori". La Lucchese, dunque, è chiamata a fare un ulteriore "sacrificio", provando con forza a vincere e a consegnare la categoria al futuro acquirente, al di là del forte indebitamento economico. Del resto la stessa società "Affida", guidata dal lucchese Grassi, ha presentato in tribunale una manifestazione di interesse per l’acquisto della vecchia Pantera, a condizione che la Lucchese rimanga in serie "C". Facendo il tifo perché questo evento si verifichi, poi bisognerà vedere se "Affida", da sola, potrà reggere economicamente la pesante esposizione del club rossonero oppure se avrà bisogno di "aiuti" esterni. E si profila sicuramente una corsa contro il tempo, perché mercoledì 21 maggio è dietro l’angolo. Così come si preannuncia una corsa di tutt’altro genere quella che dovranno compiere Gucher e compagni per avere ragione del Sestri Levante. Ma, questa sera, non saranno soli come in Liguria: avranno il sostegno di un pubblico di livello: la prevendita è andata bene. I conti li faremo soltanto dopo la conclusione del match, anche se una cosa possiamo scriverla già ora: la curva Ovest sarà "sold out" come ai bei tempi.

In tribuna è prevista la presenza dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, pronta a fare la sua parte per sostenere tutte le situazioni che possano garantire ancora il calcio professionistico in città. Il via alle 20; arbitra Mucera di Palermo.

Emiliano Pellegrini