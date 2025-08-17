Lucchese - Settore giovanile. "Juniores», chiuso l’"Open day». Morgia: "Ripartiremo da zero»

Si è svolto nei giorni scorsi il primo "Open day" della Lucchese, in collaborazione con lo Sporting Lucca. Al campo sportivo di San Filippo c’erano il "dg" della Lucchese Andrea Gianni, il direttore tecnico dello Sporting Lucca, Igli Vannucchi e a fare visita è arrivato anche l’ex giocatore della Lucchese ed allenatore della "Primavera", Lucio Nobile, attuale presidente del Panathlon, compagno di squadra per quattro stagioni di Massimo Morgia. L’obiettivo era quello di aprire le porte ai ragazzi nati nel 2007, 2008 e 2009 che andranno a formare la "Juniores" provinciale.

"Cominceremo gli allenamenti – ha commentato Massimo Morgia – attorno al 25 agosto. Lo faremo in quella data, perché siamo in attesa che il Comune ci comunichi il campo dove potremo farlo, visto che dal 24 la prima squadra inizierà le proprie sedute di preparazione a San Vito e non vogliamo assolutamente creare loro problemi. Non ci saranno altri open day: il mio obiettivo è quello di costruire una formazione “Juniores” con ragazzi del 2008 e 2009, visto che il 2007 è quota che rientra nella prima squadra. Per questo motivo faccio un nuovo appello anche a tutte le società della nostra provincia che hanno giocatori in quegli anni in sovrannumero che, grazie al nullaosta, potrebbero venire da noi ad allenarsi. Non mi spaventa questa nuova avventura: a Siena sono ripartito da zero con la prima squadra e sono sicuro che con l’aiuto della società e di tutta il tessuto calcistico della nostra zona ce la faremo".

"Voglio ringraziare – ha concluso il tecnico rossonero – Lucio Nobile, un caro amico ed un mio compagno di squadra per essere venuto all’open day e Ighli Vannucchi, direttore sportivo dello Sporting Lucca, per l’aiuto che ci hanno fornito. Un ringraziamento anche a Damiano Morotti, Alessandro Tempesti, Felice Rovai e Roberto Caniggia".

Alessia Lombardi