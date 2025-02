Lucchese - Settore giovanile. La "Primavera» travolta nello scontro diretto. Rossoneri scavalcati dall’Audace: ora sono ultimi

Audace Cerignola

5

Lucchese

1

AUDACE CERIGNOLA: Biffaro, Repola, Longo, Carbone, Barletta, Camerino, Okoh, Iagulli, Basile, Suriano, Falconetti. (A disp.: Salice, Senatore, Curcelli, Ripoli, Riccardi, Buono, Nanula, Morlino, Urbano, Valentino, Lattaruolo). All.: Grillo.

LUCCHESE: Vannini (25’ st Combatti), Morisi, Chiesa, Fiori (3’ st Biagiott), Bosco (3’ st Cavaliere), Xeka, Bartelloni, Bracci, Ragghianti, Pluntnik (15’ st D’Aprile), Amato (15’ st De Angelis). All.: Marselli.

Arbitro: Centorame di Bari.

Reti: 8’ pt Barletta; 16’ pt Amato; 30’ pt Falconetti; 37’ pt e 44’ st Suriano; 25’ st Morisi.

CERIGNOLA - Arriva una sonora sconfitta per la "Primavera" della Lucchese che, nello scontro diretto contro l’Audace Cerginola, non riesce a portare a casa i tre punti, mentre i pugliesi, grazie al successo ottenuto sulla squadra di Marselli riescono a scavalcare proprio i rossoneri in classifica.

La cronaca. Passano in vantaggio i padroni di casa all’8’ con Barletta, ma la Lucchese al 16’ riesce a pareggiare con Amato. Il Cerignola ritorna di nuovo in avanti al 30’ grazie a Falconetti e al 37’, allunga con Suriano che segna la terza rete.

Nella ripresa Morisi e di nuovo Suriano siglano gli altri due gol. Adesso i rossoneri si trovano all’ultimo posto in classifica, assieme alla Juve Stabia, con 11 punti. E, sabato prossimo, ci sarà la sfida casalinga contro il Giugliano.

Al. Lomb.