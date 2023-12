Lucchese - Settore giovanile. La "Primavera» crolla in casa. La Pro Sesto non fa sconti

Lucchese

0

Pro SESTO

3

LUCCHESE: Summa, Giovannetti (45’ pt Toma), Mariani, Onu, Quochi, Di Maggio, Panconi, Nastasi (7’ st T. Napoli), Leone, Versaci, Cantini (32’ st Avanzato). (A disposizione: Lo Piano, Macchi, Turini, Taponeco, Biondi). All.: Di Stefano.

PRO SESTO: Bove (45’ pt Saccone), Brezza, Nucifero, Marangione, Ndianefo, Mandelli, Osnato, Ceruti, Guerrisi (42’ st Grossi), Marchetti (37’ st Marson), Bandara. (A disposizione: Sommella, La Bella, Aliata, Di Noi, Mocchetti). All.: Ancelotti.

Arbitro: Giannini di Pontedera.

Reti: 14’ pt Ceruti, 28’ st Marchetti, 42’ st Marangione.

LUCCA - Sconfitta casalinga per 3 a 0 per la "Primavera" della Lucchese contro la Pro Sesto. I ragazzi di Di Stefano vanno sotto ad inizio partita al 14’, con Ceruti che batte Summa.

I rossoneri provano subito a rientrare in partita, ma non riescono quasi mai ad impensierire Bove. Si va al riposo sull’ 1 a 0 per gli ospiti.

In avvio di secondo tempo la musica non cambia, con gli avversari che raddoppiano al 28’ con Marchetti. La terza rete porta la firma di Marangione ed arriva a tre minuti dalla fine del match.

La "Primavera" di Di Stefano, ora, tornerà di nuovo in campo sabato prossimo, sul terreno del Fiorenzuola, nell’ultimo match di quest’anno solare prima della sosta natalizia.

Alessia Lombardi