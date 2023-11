Lucchese - Settore giovanile. La "Primavera» deve inchinarsi alla forza della capolista Modena

Lucchese

0

Modena

4

LUCCHESE: Summa, Panconi, Marinai, M. Napoli, Quochi, Giovannetti, Leone (1’ st Onu), Cantini (21’ st Morisi), Avanzato (1’ st Versaci), Unniemi (36’ st Macchi), Toma (7’ st Taponeco). (A disp.: Lo Piano, Turini, Di Maggio, Biondi, Bracci, Nastasi, T. Napoli). All.: Di Stefano.

MODENA: Leonardi, Gandolfi, Vicini (29’ st Casani), Teresi (44’ st Paglia), Olivieri, Ori, Tibarozzini (15’ st Zidouh), Moratti, Brasili (29’ st Pelloni), Ghillani, Oliva (29’ st Sarris). (A disp.: Guadalupi, Stoppolli, Fiorillo, Borsari, Berni, Mulara). All.: Mandelli.

Arbitro: Noto di Pisa.

Reti: 9’ pt Brasili, 10’ pt Oliva, 44’ st Zidouh, 47’ st Ghillani.

LUCCA - La capolista Modena passa sul campo della Lucchese e lo fa con perentorio 4 a 0. I ragazzi di Di Stefano provano a tenere testa alla formazione emiliana che, però, passa in vantaggio al 9’ del primo tempo con Brasili. Il raddoppio del Modena arriva subito dopo con Oliva.

La gara, ormai, sembra già decisa e, nonostante gli sforzi dei rossoneri di riaprirla, i gialloblu ospiti riescono a controllarla bene. La terza rete arriva allo sadere del match, con Zidoh, mentre la quarta in pieno recupero con Ghillani.

La "Primavera" rossonera tornerà di nuovo in campo sabato prossimo, alle 14.30, nel derby esterno contro la Carrarese che si trova dietro in classifica, staccata di un solo punto. E sarà importante tornare a casa con un successo per allungare dalla zona calda dei bassifondi.

Alessia Lombardi