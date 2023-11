Lucchese - Settore giovanile. La società rossonera ha acquisito l’Academy

Dopo la vittoria conquistata nel recupero dalla "Primavera" di Oliviero Di Stefano, con 2 a 1 alla Triestina, grazie alla doppietta di Leone di una rete su calcio di rigore, per il settore giovanile della Lucchese sono arrivate altre due belle vittorie.

L’Under 17 di Vito Graziani ha espugnato il campo della Torres, grazie al gol siglato da Garofalo. Tre punti importanti che proiettano i rossoneri in zona play-off che dista soltanto due punti. Domenica l’Under 17 giocherà in casa contro la Pro Sesto. Successo importante anche per l’Under 16 che ha battuto in casa per 1 a 0 la Pro Sesto. I rossoneri, in questo caso, sono passati grazie al gol di Roseni. Successo che ha consentito di rimanere saldamente al terzo posto in classifica. Domenica la Lucchese andrà a fare visita alla Pro Vercelli.

Intanto la società rossonera ha acquisito l’Academy Lucchese che proseguirà l’attuale lavoro in sinergia con la Scuola calcio. La Lucchese potrà contare sui due poli dell’Academy, quello di San Filippo e quello di Monte San Quirico. Importante acquisizione, per cecare di iniziare a programmare e gettare le basi di un settore giovanile di primo ordine che è sempre stato il fiore all’occhiello della Lucchese e che, in passato, ha proiettato nel mondo del calcio professionistico giocatori importanti.

Alessia Lombardi