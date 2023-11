LUCCHESE. Settore giovanile. Settimana grigia

Il fine settimana del settore giovanile rossonero in chiaroscuro, con risultati non troppo esaltanti. La "Primavera" di Oliviero Di Stefano ha collezionato una pesante sconfitta casalinga contro la Capolista Modena, 4 a 0 il risultato. L’Under 17 guidata da Vito Graziani è uscita sconfitta dalla gara interna contro la Pro Sesto. Il risultato finale è stato di 3 a 2, con i rossoneri che sono andati in rete con Beyai e Ragghianti. Una sconfitta immeritata, per come hanno giocato i ragazzi di Graziani che, domenica prossima, saranno di scena sul campo della Pro Vercelli. Non è andata meglio alla formazione Under 15 che, sempre contro la Pro Sesto, ha perso per 6 a 0. Domenica anche loro giocheranno in trasferta contro la Pro Vercelli.

Pareggio a suon di gol per la formazione Under 16 che, contro la Pro Vercelli, porta via un punto grazie ad un pirotecnico 2 a 2. Le reti rossonere portano la firma di Stianti e Picchianti.

