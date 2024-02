Lucchese spreca e fallisce ancora. Il Padova fa due gol e vola in finale

Finisce all’"Euganeo" il sogno della Lucchese di accedere alla finale di Coppa Italia. Il Padova, con un gol per tempo, batte i rossoneri che, nonostante le due occasioni avute da Quirini e Russo, non sono riusciti a segnare.

Lucchese che si presenta all’"Euganeo" a viso aperto, forte del gol messo a segno da Yeboah, assente per problemi fisici. Gorgone schiera il classico modulo "3-4-3". Titolare tra i pali in Coppa Italia, come sempre, Coletta; difesa a tre con Sabbione, Tiritiello – che ritorna in campo dopo aver scontato il turno di squalifica in campionato – e Benassai. A centrocampo, sugli esterni Quirini e Visconti, al centro Tumbarello e Cangianiello. In avanti Disanto – che sembra aver risolto il problema a un occhio – , Magnaghi e Rizzo Pinna. Fuori per squalifica Gucher.

I rossoneri provano subito a farsi vedere al 2’ con Rizzo Pinna che crossa al centro, ma Magnaghi commette fallo in attacco. La Lucchese torna a farsi vedere in avanti ma, al 10’, il traversone al centro di Visconti viene deviato in angolo dalla difesa di casa. La prima occasione del Padova arriva al 18’, con un tiro da fuori di Zamparo che Coletta riesce a bloccare senza problemi. Ancora in avanti i biancorossi con Belli che prova a spingere sulla destra, ma il suo cross al centro viene deviato da Tiritiello.

I veneti passano in vantaggio al 31’. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto dalla destra da Radrezza, Tiritiello prova a deviare, ma la palla arriva a Delli Carri che, di testa, centra la traversa: la sfera rimane in area ed arriva a Faedo che, con un tap-in, batte Coletta che prova vanamente a distendersi per intercettare la conclusione. Gli uomini di Torrente riescono, così, a rispondere al gol messo a segno all’andata da Yeboah. La Lucchese prova subito a pareggiare con Quirini (35’) che scatta sul filo del fuorigioco, ma calcia addosso a Zanellati in uscita.

Dopo la fase iniziale di studio, il match si ravviva, con continui capovolgimenti di fronte. Al 38’ Sabbione, per poco, non trova il gol dell’anno, calciando da metà campo: la palla prende una traiettoria strana che, per poco, non sorprende il portiere. Il Padova prova a sfruttare la sua manovra più incisiva, soprattutto sui calci piazzati e rimane in attacco fino alla fine del primo tempo.

Nella ripresa subito vicino al vantaggio il Padova che, al 5’, ci prova, prima con Radrezza (ma Benassai si immola), poi la palla arriva a Cretella che, appena fuori area, prova a concludere a botta sicura, ma Coletta vola a deviare la palla in angolo. Ancora Cretella all’8’, tutto solo, ben servito da Zamparo, calcia clamorosamente a lato. Di nuovo una prodezza di Coletta al 14’, con Liguori che serve Capelli che, al volo, calcia, ma il portiere rossonero devia in angolo.

La Pantera torna di nuovo in avanti al 25’, con Rizzo Pinna che serve Quirini che prova a mettere la palla in rete, ma Zanellati devia in angolo. Ma il Padova sfrutta ancora una volta un calcio piazzato, di nuovo un angolo, battutto da Radrezza dalla sinsitra: la palla arriva sul secondo palo, dove Varas riesce ad arrivare prima di Cangianiello e a mettere la palla alle spalle di Coletta.

I biancorossi concedono una bella occasione al 35’ a Russo, appena entrato, che, però, calcia addosso a Zanellati. Di nuovo pericoloso al 40’ Russo, ma il suo destro finisce fuori, scheggiando la base del palo. Doppio intervento del portiere di casa su Djibril che, per ben due volte, calcia sull’estremo difensore veneto.

Nonostante un finale all’arrembaggio per la Lucchese – che con le ultime forze rimaste ha cercato il gol, per giocarsi il tutto per tutto ai tempi supplementari – al termine dei cinque minuti di recupero è il Padova che festeggia. Grazie al maggior cinismo degli uomini di Torrente che hanno saputo sfruttare le occasioni avute. Per i rossoneri tanti rimpianti ancora una volta. E, alla fine, tutti mestamente sotto il settore ospiti dal quale è partita l’ennesima rampogna.

Alessia Lombardi