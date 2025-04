Lucchese-Torres 3-2, ma per i rossoneri saranno comunque playout

Lucca, 27 aprile 2025 – Non è bastata la vittoria alla Lucchese, che dovrà giocarsi la permanenza in Lega Pro affrontando nei playout il Sestri Levante, che ha espugnato il campo di Carpi.

La Lucchese deve solo vincere e sperare che il Sestri Levante non vinca a Carpi. Al 10’ avanti i rossoneri con un destro di Selvini al limite dell’area di rigore, ben servito da Gemignani, dove Petriccione non può fare niente. Per il numero dieci rossonero è il settimo centro stagionale ed è un gol pesantissimo.

Ancora i padroni di casa in avanti al 15’ con Saporiti che trova sul secondo palo Selvini, che in scivolata non arriva per poco sulla palla. Magnaghi al 16’ stoppa bene, la palla, ma la sua conclusione è da dimenticare. La Torres, pareggia al 25’. Liviero, mette al centro dell’area un cross dove prima di tutti arriva Fischnaller, che di testa batte Melgrati. Tre minuti più tardi azione fotocopia. Cross di Liviero, Fischnaller da solo sul secondo palo al volo batte per la seconda volta il portiere rossonero. I ragazzi di Gorgone, provano a reagire, con un calcio d’angolo di Saporiti, messo al centro dove prima di Welbeck arriva Zampataro che devia di nuovo in angolo.

Bella azione di Visconti, che porta palla in avanti, prova a servire in area Selvini, ma Mercadante, chiude provvidenzialmente. Il pareggio è nell’aria ed arriva al 40’ con Saporiti, che imbeccato da Visconti, di sinistro batte in un Petriccione, con il suo ottavo sigillo stagionale.

Nel secondo tempo parte meglio la Lucchese e al 14’ arriva il gol del vantaggio. Selvini, serve Saporiti, che è bravo a battere Petriccione, mettendo a segno la sua doppietta di giornata. Ma da Carpi non arrivano buone notizie, con il Sestri Levante in vantaggio, che condannerebbe così i rossoneri ai playout, proprio contro i liguri. La gara non regala altre emozioni, ma i tre punti conquistati contro la Torres, non bastano. Pesa come una macigno la sconfitta di mercoledì scorso sul campo dell’Arezzo per i rossoneri che adesso dovranno provare a mantenere la categoria affrontando i playout.

Lucchese Torres 3–2

LUCCHESE (3-4-1-2): Melgrati; Gucher, Benedetti, Rizzo (38’ st Gasbarro); Gemignani, Visconti, Welbeck (26’ st Cartano), Antoni; Saporiti (22’ st Fedato); Magnaghi (22’ st Galli), Selvini (30’ st Badje). (A disp.: Coletta, Allegrucci, Da Silva, Macchi, Tumbarello, Salomaa, Moschella, Gheza). All.: Gorgone.

TORRES (3-4-2-1): Petriccione; Idda, Fabrian, Mercadante; Zambataro, Casini (40’ st Fois), Masala, Liviero (30’ st Guiebre); Diakite (30’ st Nanni), Fischnaller (20’ st Varela); Zamparo (20’ st Carboni). (A disp.: Zaccagno, Brentan, Dametto, Frau, Scotto, Mastinu, Giorico, Zecca). All.: Greco.

Arbitro: Rispoli di Locri.

Marcatori: 10’ pt Selvini, 25’ pt e 28’ pt Fischnaller, 40’ pt e 14’ st Saporiti.

Note: prima dell’inizio del match è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Papa Francesco. Ammoniti Saporiti e Mercadanti; recupero 1’ pt e 5’ st, spettatori 2.096.