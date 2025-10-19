Lucchese - Tra derby e futuro. Gianni: "Torneremo sul mercato"

Palma no, Picchi più no che sì. Possibili nuovi rinforzi in arrivo, forse dopo il turno di riposo del 2 novembre. Questo e altro è emerso nel corso della doppia conferenza stampa, prima di Pirozzi, poi del "dg" Gianni, alla vigilia del derby contro il Castelnuovo. Dopo tre pareggi consecutivi, la Lucchese prova a tornare a vincere contro i giallo-blu allenati dall’"ex" Grassi, ma, per farlo, dovrà fare una prestazione importante.

Il perché lo ha spiegato Sergio Pirozzi. "Io – ha detto il trainer – non mi fido della classifica del Castelnuovo che ritengo una buona squadra, con 13 giocatori che lo scorso anno hanno conquistato i play-off, con alcuni risparmiati mercoledì scorso per essere al top contro di noi. In panchina hanno Grassi che qui ha fatto bene. Per tornare al successo servirà una prestazione importante, anche per altri motivi". "Nel secondo tempo di Viareggio – ha spiegato Pirozzi – , è stato commesso un fallo da espulsione su Picchi, non rilevato dal guardalinee, con i bianconeri che avrebbero dovuto rimanere in dieci e mi auguro che anche gli assistenti, come l’arbitro, siano, per così dire, ancora in rodaggio. Intanto Picchi, che era rientrato dopo alcune settimane, è più no che sì, mentre non ci sarà sicuramente Palma, fuori per una distorsione a un ginocchio. Ci stiamo leccando le ferite di un derby molto tirato e non ci resta che fare di necessità virtù. A Viareggio la squadra ha disputato una buonissima gara, confermando che non molla mai. Con il terreno in buono stato, abbiamo fatto sempre buone gare. Il “Porta Elisa” non si adegua a quello che vogliamo fare noi e mi auguro, come so, che in tempi brevi vengano fatti interventi per dare un campo degno di questa città. Sulla scarsa capacità offensiva dico solo che dobbiamo migliorare nell’ultimo passaggio. Stiamo commettendo errori per troppa frenesia".

Dopo ha parlato il "dg" Andrea Gianni che ha detto in modo chiaro, alla presenza anche del patron Brunori, che "la Lucchese è pronta a intervenire sul mercato per migliorare la “rosa”. Come sapete, il mercato in queste categorie è aperto tutto l’anno. La società ha dato il suo assenso ad altri eventuali acquisti. Ovviamente, se agiremo, lo faremo in perfetta sintonia con le richieste del tecnico. Attualmente abbiamo 27 giocatori in “rosa” ed è chiaro che dobbiamo pensare sia in entrata, guardando anche alle categorie superiori, che in uscita. Siamo complessivamente soddisfatti di quanto fatto sinora".

Infine una curiosità. Le maglie rossonere saranno messe in vendita a breve nel ripristinato Lucchese Point allo stadio, oltreché su internet sul nuovo sito. Dobbiamo riconoscere che, in così poco tempo, la nuova dirigenza ha dato alla Lucchese una struttura organizzativa di stampo professionistico, anche se il campionato è l’Eccellenza."Ma siamo a Lucca – ha aggiunto Gianni – e la Lucchese ha sempre un suo appeal nel mondo del calcio nazionale".

La probabile formazione per il derby di oggi (ore 15): Milan; Venanzi, Pupeschi, Santeramo, Lorenzini; Bartolotta, Palo, Russo; Caggianese, Piazze, Riad.

Emiliano Pellegrini