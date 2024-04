Lucchese: tra play-off e ricostruzione. C’è da rimontare ben quattro punti al Rimini

Il pareggio agguantato agli sgoccioli di un derby che ha visto un Arezzo decisamente più tonico, specialmente in mezzo al campo, non ha avuto l’effetto sperato. Perché, ora, la Lucchese, a tre giornate dalla fine, è undicesima, cioè fuori dai play-off e con un distacco dal Rimini che non è di tre punti, come recita la classifica, ma di quattro, dal momento che i romagnoli sono in vantaggio nello scontro diretto. Tradotto, vuol dire che la Lucchese, per sperare di entrare nella futura "top ten", dovrà necessariamente fare un punto in più degli uomini di Troisi.

E, allora, diamo un’ occhiata al prossimo trittico finale. I rossoneri giocheranno domenica a Fermo; poi riceveranno la Carrarese e chiuderanno, per il secondo anno consecutivo, ad Ancona. Due avversari che hanno urgenti problemi di classifica da risolvere e la Carrarese che gioca per conquistare il miglior terzo posto finale, in vista della seconda fase dei play-off.

Anche il Rimini avrà due impegni esterni: il primo domenica, proprio a Carrara; poi ospiterà la Virtus Entella, la "grande" incompiuta; infine chiuderà a Gubbio. A differenza della Lucchese, i romagnoli incontreranno solo squadre che puntano al miglior piazzamento finale che non hanno, cioè, l’acqua alla gola. Che sia o meno un sottile vantaggio, lo dirà il campo.

Sulla carta il cammino dei romagnoli è sicuramente con difficoltà variegate rispetto a quello di Tiritiello e compagni, ma con il ragguardevole vantaggio di avere, intanto, tre punti di vantaggio (che poi, come detto, sono quattro, sui rossoneri).

E’ giusto e logico che Gorgone dica che la Lucchese sia ancora in corsa per salvare una stagione a dir poco deludente, nelle operazioni di mercato, sia in estate che in inverno; ma, per quello che si è visto contro l’Arezzo, servirà ben altro passo, specialmente in mezzo al campo. Serviranno, in parole povere, giocatori con più "gamba", pronti a correre e a sgomitare, perché già domenica, a Fermo, si prospetta una nuova "battaglia campale".

Alcune annotazioni in margine al match di lunedì sera. Non c’è più quel feeling tra squadra e tifosi che si era creato all’inizio della stagione e che è stato dilapidato soprattutto per la gestione personalistica e autoritaria da parte di quei collaboratori, dimostratisi, a conti fatti, non all’altezza. E’ venuto a mancare il dirigente che doveva fare da "collante" tra squadra, tifoseria, società e mettiamoci pure anche la stampa. Squadra che è sembrata ancora una volta lasciata sola a combattere contro avversari più scaltri, senza una vera e propria "guida" alle spalle.

Per quello che il presidente ci ha detto qualche settimana fa, Bulgarella non ha alcuna intenzione di avvalersi di direttori generali o di direttori sportivi, ma di voler operare da solo, magari con la sola consulenza da parte dell’allenatore che dovrebbe essere ancora Gorgone, lasciando che Lo Faso si occupi della parte amministrativa. Ma ci sono molti nodi scoperti: dalla ricostruzione della prima squadra, fino al settore giovanile, nuovamente da rifondare. Ma da chi e, soprattutto, con quali idee, la società dovrà spiegarlo. Se vorrà...

Emiliano Pellegrini