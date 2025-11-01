Lucchese - Tutte le novità del mercato. Gianni vuole Del Rosso a centrocampo

La società è pronta a ritornare sul mercato nell’ottica di alzare ancora di più l’asticella di una squadra che, oggettivamente, ha bisogno di mettere al fianco di Picchi o, se del caso, sostituirlo con un giocatore di maggiore esperienza rispetto ai giovanotti Palma e Palo. Il "dg" Gianni ha cominciato a sondare il terreno e si dice che abbia messo nel mirino un centrocampista che avrebbe rescisso il contratto dal Tuttocuoio. Si tratta di Tommaso Del Rosso, lucchese di 23 anni, che, in questa stagione di serie "D", ha collezionato 7 "gettoni".

Del Rosso è cresciuto proprio nel settore giovanile rossonero. Poi, nel 2020, è passato alla Fiorentina Under 18; quindi nel Pisa Under 19, per approdare, poi, al Gavorrano e, successivamente, al Prato, al Seravezza e alla Pistoiese, per arrivare, in estate, al Tuttocuoio. Si tratterebbe di un acquisto proveniente dalla categoria superiore, come spesso è trapelato dalle dichiarazioni dei dirigenti rossoneri. Non è escluso che Del Rosso possa diventare un nuovo calciatore della Lucchese già nella prossima settimana, quando la squadra riprenderà la preparazione in vista della trasferta di Massa, domenica 9 novembre.

Poi bisognerà vedere se ci saranno altre novità. La cosa da sottolineare è la volontà del patron Brunori – che ha espresso, insieme a squadra e società anche il cordoglio per la morte del presidente della Rondinella, Lorenzo Bosi – , di non lasciare nulla di intentato pur di mettere a disposizione dell’allenatore Pirozzi uno o due nuovi giocatori, in modo da avere una "rosa", non solo più ampia, ma, al tempo stesso, più esperta per affrontare una seconda parte della stagione, dopo la sosta che si annuncia assai impegnativa. Perché, molto probabilmente, la Lucchese dovrà calarsi nel ruolo di inseguitrice della coppia Zenith Prato-Viareggio che, domani, sfrutterà il fatto che i rossoneri non giocano per il turno di riposo, per salire ancora più in alto in classifica, essendo alle prese con due avversari abbordabili (i fiorentini contro il modesto Pro Livorno, le "zebre" con il fanalino di coda Cenaia).

Ma potremo cominciare a guardare la classifica dopo che tutte le squadre avranno osservato il loro turno di riposo. All’appello ne mancano ancora otto e, tra queste, il Viareggio ed il Cecina, tra le squadre che viaggiano nei quartieri alti.

Quando la squadra tornerà ad allenarsi all’inizio della prossima settimana, quasi sicuramente dovrà spostarsi a Badia Pozzeveri, perché, al "Porta Elisa", sono in corsi lavori per renderlo di nuovo verde come un tempo. La Lucchese vi potrà rimettere piede mercoledì 12 novembre per la partita dei quarti di finale di Coppa Italia (gara "secca") nel derby con il Viareggio (senza tifosi al seguito).

Emiliano Pellegrini