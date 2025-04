Lucchese: Ultima Sfida per la Salvezza Diretta nel Campionato

Diversi i verdetti che riguardano la Lucchese, direttamente o indirettamente, prima degli ultimi 90 minuti decisivi di campionato. Ovviamente al netto di quello che accadrà nelle aule di tribunale. Parliamo solo di campo.

Intanto i rossoneri, dopo la sonora sconfitta di Arezzo (che ha determinato anche un primato negativo cui avrebbero rinunciato volentieri, quello della peggior difesa del girone a pari merito con il Legnago, 62 reti incassate), non possono più raggiungere l’Ascoli che, pareggiando a Sestri Levante, ha toccato quota 40: non più raggiungibile dalla Pantera, ferma a 36, dopo il 4 a 1 patito ad Arezzo. La truppa di Gorgone può salvarsi direttamente ancora solo con la cosiddetta "forbice": vantaggio di 9 punti, sulla quint’ultima, il Sestri Levante, attualmente, a meno 8. Insomma, la Lucchese non ha più il destino nelle sue mani.

Se, infatti, dovesse battere la Torres terza in classifica, domenica, al "Porta Elisa", per la salvezza diretta bisognerà sperare che il Sestri Levante non vinca a Carpi, formazione al dodicesimo posto e che non ha obiettivi: gli emiliani sono già salvi, ma non possono più qualificarsi per i play-off. Se vincono entrambe (Pantera e Sestri) rimangono gli 8 punti di distacco e, invece, ne servono 9.

La Lucchese si salva direttamente anche se pareggia con i sardi, a patto che il Sestri perda e il Legnago non vinca. Sì, perché, in teoria, al penultimo posto potrebbero anche arrivare i veneti, staccati di due sole lunghezze dai liguri. Il Legnago, a quota 26, vincendo contro l’Ascoli già tranquillo, si porterebbe a 29, scavalcando i genovesi che, ora, sono a 28 (sempre nell’ipotesi che perdano a Carpi). Con il Legnago penultimo a 29, alla Pantera non basterebbe un pari, arrivando 37: sarebbero ancora solo 8, in quel caso, i punti di vantaggio. A quel punto la Lucchese dovrebbe superare per forza la squadra di Sassari.

Ma c’è un altro dato certo: la Lucchese sarà sicuramente quint’ultima. Con "forbice" o meno. La Spal è a 32, a -4 dai rossoneri. Il Milan Futuro è a 33 punti. Se anche la Lucchese perdesse con la Torres e i rossoneri meneghini vincessero, finirebbero entrambe a 36, ma la Lucchese ha il vantaggio degli scontri diretti. Quindi, male che vada, la Pantera farà i play-out contro la penultima, chiunque sia, nel caso non ce la faccia a centrare il distacco di 9 punti.

Riassumendo, diciamo che se, la Lucchese perde con la Torres, saranno sicuramente play-out, anche se dovessero perdere le dirette rivali; se vince, dovrà ascoltare il risultato del "Cabassi" di Carpi, dove gioca il Sestri Levante; se pareggia anche quello del "Del Duca" di Ascoli, dove sarà di scena il Legnago. Sarà tutto chiaro domenica alle 18,30.

Massimo Stefanini