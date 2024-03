Lucchese: un Bulgarella alla De Laurentiis. Via al casting per nuovo "dg" e nuovo "ds"

Da quando è uscita la notizia che la Lucchese è senza un direttore generale e senza un direttore sportivo, al presidente Bulgarella sono arrivate decine di proposte da parte di manager e direttori sportivi, pronti a… sposare il progetto tecnico rossonero per la prossima stagione. Ciascuno degli… aspiranti ha, naturalmente, presentato le proprie "credenziali", con tanto di curriculum sportivo; ha esposto le proprie idee su come verrebbe ristrutturata la società e su come verrebbe ricostruita la squadra e, naturalmente, ha specificato anche quali sarebbero le pretese economiche.

E’, iniziato, insomma, un vero e proprio "casting" per la scelta delle due figure che, nel calcio, sono essenziali, con il presidente Bulgarella che, sulla scorta della recente esperienza, questa volta non sembra intenzionato a dare carta bianca, specialmente quando si tratterà di quantificare il "budget" economico da mettere a disposizione dei futuri operatori di mercato. Il numero uno rossonero ha disposizione ancora un po’ di tempo, prima di prendere delle decisioni vincolanti per la prossima stagione che dovrebbe essere di un rilancio vero e proprio. E’ probabile che Bulgarella voglia confrontarsi con personaggi fidati a lui vicini, come successo nell’estate scorsa, quando è stata fatta la scelta dello staff tecnico. E che voglia ascoltare diverse "campane" per, poi, fare le scelte in assoluta autonomia.

Intanto la squadra è alle prese con la partita più delicata ed importate della stagione, quella di domani contro l’Olbia. D’accordo che la squadra sarda è in piena crisi, penultima con appena 22 punti e che, a differenza delle ultime stagioni, non ha più la "ciambella di salvataggio" rappresentata dai gol di Daniele Ragatzu (oggi fermo a quota 4, rispetto, ad esempio, ai 14, 12 e addirittura 19 gol dello scorso anno); ma non per questo Tiritiello e compagni dovranno pensare che si tratterà di una pura e semplice formalità, anche se il pronostico ha una sola, naturale logica favorita: la Lucchese.

Gorgone, che sarà sostituito ancora in panchina da Testini, dovendo scontare la seconda giornata di squalifica, è obbligato a ritoccare la squadra, perché Quirini e Tumbarello sono finiti dietro la lavagna dei cattivi. In difesa probabile Sabbione, Tiritiello, Benassai e Visconti; mentre Fazzi dovrebbe essere l’esterno di destra, con Gucher e Cangianiello (o Astrologo) a completare il reparto di metà campo. In attacco fari puntati ancora una volta su Rizzo Pinna. mai così in alto in classifica marcatori, con il giovane Yeboah al centro, ma solo se avrà smaltito un leggero acciacco (altrimenti Magnaghi, sperando possa sbloccarsi) e, a sinistra, Disanto, per il momento ancora secco.

Emiliano Pellegrini