Lucchese - Un derby con tanti "ex". La Pantera affronta il suo passato

Per mantenere la media di due punti a partita – come ha auspicato Sergio Pirozzi – , la Lucchese, dopo i due pareggi conquistati con il Belvedere e a Viareggio, domenica dovrebbe battere, al "Porta Elisa", il Castelnuovo nel derby e andare a fare il pieno il sabato successivo a San Giuliano Terme e, quindi, portare ad otto il bottino del secondo poker di partite, bissando, così, quello iniziale.

L’obiettivo è, ovviamente, possibile, anche se, intanto, la Lucchese non dovrà fidarsi del fatto che il Castelnuovo dell’"ex" Gigi Grassi – ancora a secco di vittorie, ma con una partita in meno, avendo già osservato il proprio turno di riposo –, non sta attraversando un buon momento. Per, poi, andare a fare il blitz a San Giuliano, contro una squadra, però, che Pirozzi ha sempre definito difficile da affrontare.

In fondo è la classifica stessa ad imporre alla Lucchese di aumentare i giri del proprio motore, per mantenere il passo delle prime quattro che, numeri alla mano, sono più prolifiche in attacco (12 i gol del Viareggio, con una partita in meno; 9 quelli dello Zenith e della Massese, rispetto ai 4 dei rossoneri). Fino ad oggi sono stati gli esterni offensivi ad andare a rete: Caggianese, Bartolotta, Riad, più Lorenzini. Ora toccherebbe ad uno tra Piazze, Galotti e Ragghianti "timbrare" il cartellino, senza andare in campo con il chiodo fisso di dover fare gol.

E, rimanendo all’attacco, il diciottenne Martino Ragghianti, l’ultimo arrivato in casa rossonera e una delle più belle sorprese di questo di inizio di campionato, insieme al pari età Francesco Venanzi, è stato convocato per la rappresentativa regionale "Juniores". I due giocatori saranno, martedì prossimo, allo stadio "Bozzi" di Firenze per uno primo stage di allenamento. Una bella soddisfazione per Venanzi e Ragghianti, ma anche per la società che ha scommesso sulle loro potenzialità.

Tornando al match di domenica, per Alessandro Vichi, attuale presidente del Castelnovo ed ex patron della Lucchese, sarà un po’ come tornare a casa. Lo stesso dicasi per il centrocampista Diego Bartolomei che, in rossonero, ha vinto il campionato di serie "D" nella stagione 2019-2020; ed anche per l’attuale trainer dei gialloblu, il quarantaduenne Gigi Grassi di Camporgiano, che, dopo sette stagioni trascorse nel Castelnuovo (allora in serie "C2"), ha vestito la maglia della Lucchese, in serie "C", nella stagione 2010-2011. Un amarcord in piena regola, insomma, per i ragazzi di Vichi che cercheranno di complicare la vita ad una Lucchese che, al contrario, vuole tornare alla vittoria, dopo tre pareggi consecutivi (Forte dei Marmi, Belvedere e Viareggio). L’arbitro del derby sarà Kercai di Pistoia.

Emiliano Pellegrini