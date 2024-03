Lucchese: un derby spartiacque. Giudice: due turni di stop a Gorgone. E a Pontedera mancherà Sabbione

La vittoria sul Rimini ha consentito alla Lucchese di fare un altro passo in avanti in classifica e di portare a cinque le distanze sull’Ancona, ferma al quint’ultimo posto, dopo la sconfitta esterna per 3 a 0 di Arezzo. Ma la Lucchese deve pensare a guardare il suo orticello per ritrovare quella continuità che ormai manca da troppo tempo.

Già nel derby di domani, a Pontedera (ore 20.45, arbitra Poli di Verona), senza Gorgone in panchina, sul quale si è abbattuta la mannaia del giudice sportivo che gli ha inflitto due turni di stop: uno per il cartellino rosso rimediato dal tecnico; l’altro per recidività in ammonizioni e "perché – si legge nella motivazione – , dopo aver ricevuto il provvedimento di ammonizione, continuava a protestare, abbandonando nuovamente l’area tecnica". Nel derby non ci sarà neanche Sabbione, squalificato per un turno (era in diffida). La vittoria per i rossoneri non arrivava dal turno casalingo del 4 febbraio contro la Spal 2 a 1 e guarda caso ad aprire le marcature fu proprio Gucher che, contro il Rimini, invece, ha siglato la seconda rete. Poi sono arrivati due pareggi ed altrettante sconfitte: un andamento critico.

Che non ci sia tranquillità tra i giocatori e che i tifosi abbiano finito la pazienza, ormai sono due dati di fatto. Anche domenica la curva Ovest è rimasta in silenzio fino al 20’ del primo tempo, in segno di protesta; poi, però, non sono partiti cori d’incitamento, ma soltanto richieste di onorare la maglia e di tirare fuori gli attributi. Qualcosa tra la Lucchese ed i suoi tifosi si è rotto. I proclami di inizio stagione, i millecinquecento abbonati, avevano fatto pensare ad un matrimonio felice. Invece, alle prime avvisaglie di una crisi, qualcosa ha iniziato a scricchiolare. E la conferma arriva anche da un comunicato diramato sui social da parte della curva Ovest, al termine della gara vittoriosa del "Porta Elisa", dove i tifosi chiedono rispetto, contestando anche il fatto che i giocatori, a Padova, non sono andati subito sotto il settore occupato dai cinquecento arrivati da Lucca, ma solo dopo il richiamo di Gorgone si sono sottoposti al confronto duro con i tifosi.

Proprio il tecnico, però, in sala stampa non si è presentato domenica per analizzare la vittoria, ma bensì il "dg" Giuseppe Mangiarano. Dopo una settimana turbolenta, tutti si aspettavano che il trainer venisse a parlare, ma così non è stato.

Alessia Lombardi