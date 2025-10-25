Lucchese - Un mini tour de force. Pirozzi: "Pantera, l’ora della scossa"

Un mini-ciclo che può rappresentare una svolta. Oggi la trasferta di San Giuliano; poi, dopo appena tre giorni, l’anticipo casalingo contro la Sestese (calcio d’inizio previsto alle ore alle 14.30).

"Sono le due gare più importanti della stagione". Lo ha detto proprio l’allenatore Pirozzi alla vigilia del match contro De Paola e compagni.

Cominciamo dalla prima: con quale spirito andate a San Giuliano?

"Andiamo ad affrontare una buona squadra che anche nella gara di coppa, a settembre, ci creò qualche problema. Secondo me la sua classifica non rende ai pisani i giusti meriti. Hanno individualità importanti e di grande esperienza. Mai farsi fuorviare dalla classifica. Dovremo fare una grande partita, cercando di limitare i loro punti di forza e, al tempo stesso, essere bravi a sfruttare le loro pecche. Ricordo appena che il San Giuliano ha pareggiato a Viareggio e battuto, in rimonta, il Castelnuovo. Un avversario, insomma, da prendere con le molle. Assieme ai ragazzi abbiamo visionato i filmati delle ultime partite dei nostri avversari e studiato il modo di sfruttare i loro punti deboli".

Rispetto ad un mese fa, però, la Lucchese è cresciuta, vero?

"Giusto. Noi siamo cresciuti rispetto alla gara disputata contro di loro in Coppa Italia, ma ogni gara fa storia a sé. Serve la miglior Lucchese ed un gande sostegno da parte dei nostri tifosi che, sono sicuro, non mancherà".

Come affrontare queste due partite ravvicinate?

"Come ho detto ai ragazzi, ora ci aspettano le due gare più importanti dell’anno. Se faremo bene, potremo disputare un campionato da protagonisti. Contro la Sestese troveremo una squadra bella riposata, ma ci penseremo da domenica mattina. Ora testa al San Giuliano. Ho parlato delle prossime due partite come le più importanti della stagione, perché, se faremo bene, ci daranno lo slancio per puntare ad un campionato di assoluto livello. Oltretutto, dopo la sosta, avremo tempo e modo di recuperare sia Sansaro che Palma ed avere, quindi, tutto l’organico al completo, compreso Mauro che, ora, non è al meglio e che credo rimarrà a riposo. Non escludo che, martedì prossimo, contro la Sestese, ci saranno delle variazioni rispetto alla formazione che scenderà oggi a San Giuliano".

E, a proposito di quest’ultima, le uniche incertezze riguardano la composizione del tridente offensivo. Ma tutto lascia pensare che a scendere in campo all’inizio saranno: Milan; Venanzi, Pupeschi, Santeramo, Lorenzini; Bartolotta, Picchi, Palo; Caggianese, Piazze, Riad.

Emiliano Pellegrini