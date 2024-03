Lucchese: una china pericolosa. Rossoneri al bivio della stagione

Prima l’ad Lo Faso, poi l’allenatore Gorgone avevano detto che, nel giro di una quindicina di giorni (trasferta di Pescara, semifinale di coppa a Padova, gara interna contro il Rimini), la Lucchese si sarebbe giocata una grossa fetta del futuro. Falliti i primi due appuntamenti, ora rimane lo scontro diretto con il Rimini per salvare una stagione sin qui deludente o, comunque, nettamente inferiore alle previsioni, quando in società si pensava di conquistare il quinto-sesto posto o, comunque, di fare meglio dello scorso anno (Lucchese ottava, con 51 punti).

Al termine del match dell’"Euganeo" è scattata la contestazione dei 500 tifosi rossoneri presenti. Nel mirino sono finiti Gorgone in primis, poi alcuni giocatori, infine la dirigenza (non Bulgarella). Contestazione poi proseguita al ritorno della squadra a Lucca a tarda notte. In fondo è cosa normale nel calcio, quando non arrivano i risultati. Il primo ad essere messo in discussione è sempre l’allenatore, ma, in questa circostanza, la critica di una "piazza" che all’inizio aveva manifestato grande fiducia nella nuova società, si è, poi, spostata su chi ha costruito prima in estate e, poi, in inverno la squadra (sin qui deludente l’apporto di Disanto).

Perché bisogna essere onesti nel riconoscere che, ad esempio, non è stata colmata quella che si era dimostrata chiaramente la maggiore lacuna: la scarsa prolificità della prima linea o, se volete, la mancanza di un vero bomber. Che, di fatto, non è mai stato Magnaghi (lo scorso anno a Pordenone, una sola rete, ma un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per diversi mesi). Perché, a parte la parentesi di due stagioni fa a Pontedera, con Maraia in panchina, quando mise a segno 16 reti, il trentunenne attaccante bergamasco non è mai andato in doppia cifra. Attualmente è fermo, da quattro mesi a quota due (l’ultimo gol realizzato è stato proprio con il Pontedera al "Porta Elisa"). Ma non mancano solo le reti di Magnaghi, perché anche Russo e Guadagni, pur giocando poco, non vanno oltre i due gol a testa. Senza gli otto messi a segno di Rizzo Pinna ed i tre consecutivi di Yeboah, uscito poi di scena per un infortunio, la Lucchese avrebbe meno punti di quelli accumulati in 28 giornate.

Del resto i numeri, sempre specchio fedele di una stagione, dicono che la squadra rossonera, con 24 reti, ha il quarto peggior attacco del girone. Se, poi, a questi si aggiungono quelli di una difesa oggi in evidente crisi (non si possono prendere due gol sugli sviluppi di un calcio d’angolo con gente di esperienza e personalità come Sabbione, Tiritiello e Benassai), la conclusione è ovvia: con questi numeri (8 punti nelle prime 9 partite nel girone di ritorno) la Lucchese si è infilata in un vicolo cielo, dal quale diventa problematico uscire. Anche perché, domenica, arriva un "cliente" in salute come il Rimini, in un ambiente esterno che si prevede molto "caldo".

E’ il terzo degli obiettivi fissati da Lo Faso e Gorgone per dare una svolta alla stagione. Fallirlo potrebbe innescare delle conseguenze: non tanto per il presente, quanto per il futuro.

Emiliano Pellegrini