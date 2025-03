Lucchese - Una stagione tormentata. Ora i rossoneri perdono anche Saporiti

Piove sul bagnato. Prima la "mazzata" dei sei punti di penalizzazione che hanno riportato la Lucchese in piena zona play-out; poi la "tegola" che potrebbe costare il finale di stagione a Edoardo Saporiti, costretto ad uscire, a Pescara, dopo appena trentadue minuti, in seguito ad uno scontro di gioco. Nel cadere a terra, l’attaccante rossonero si è procurato una sublussazione a una clavicola, con interessamento dei legamenti. Nei prossimi giorni effettuerà altri accertamenti, ma le previsioni parlano di uno stop piuttosto lungo.

E, così, Gorgone, che torna in panchina dopo aver scontato due giornate di squalifica, si ritrova, domani sera, a dover affrontare la capolista Entella senza uno dei suoi uomini migliori e con Tumbarello ancora in forse. Dunque sarà piena emergenza nel momento in cui il campionato sta entrando nella sua fase decisiva, almeno per quanto riguarda la permanenza in categoria. I risultati dell’ultimo turno non sono stati del tutto negativi, perché la Spal ha nuovamente perso in casa contro l’Arezzo ed è rimasta a quota 25. Il Milan Futuro di Oddo non è andato oltre il pari con il Perugia ed è salito di appena un gradino, fermandosi a quota 23.

L’unica, tra le squadre di fondo, ad aver vinto è stata il Sestri Levante, a spese di un Campobasso in crisi: ora i "corsari" hanno 23 punti. Infine pareggio a sorpresa del Legnago a Sassari, contro una Torres che non è più quella di inizio stagione. Il Legnago è ancora ultimo, ma in compagnia di Sestri e Milan Futuro, a quota 23.

Senza la "mazzata" della penalizzazione, la Lucchese, anche dopo la sconfitta di Pescara, avrebbe nel mirino Campobasso, Perugia ed Ascoli che, invece, possono stare tranquilli, avendo otto punti in più rispetto ai rossoneri.

Nell’ultimo turno infrasettimanale di martedì sera l’impegno più severo è capitato proprio alla Lucchese, perché, in questo momento, l’Entella sta andando fortissimo, anche se non può dormire su quattro guanciali, perché la Ternana è attardata di soli quattro punti. C’è il rischio oggettivo che i rossoneri possano essere scavalcati in classifica dal Legnago (in casa con il tranquillo Rimini), mentre il Milan Futuro, la Spal ed il Sestri Levante dovrebbero pagare dazio, rispettivamente, a Pineto, a Piancastagnaio e a Terni.

Dunque domani sera la Lucchese è chiamata a scalare la …montagna ligure senza il suo uomo più rappresentativo, quell’Edoardo Saporiti che, l’anno prossimo, vedremo sicuramente in una squadra di vertice. Un bel guaio in più.

