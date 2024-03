Lucchese: venti di rivoluzione sui rossoneri. Ora Bulgarella "commissaria" la Pantera

Nessuno può escludere che, ancora prima della conclusione del campionato, possa esserci un vero e proprio "ribaltone" tecnico-dirigenziale, perché il presidente Bulgarella – un imprenditore di statura, un “numero uno”, abituato a vincere – , è molto amareggiato (per usare un eufemismo) e profondamente deluso. Non solo per il mancato accesso alla finale di Coppa Italia, ma, soprattutto, per come sono state gestite società e squadra.

Ecco perché ha detto a chiare parole che gli è stato mancato di rispetto e che, d’ora in avanti, sarà lui in prima persona a prendere le decisioni più importanti che riguarderanno la programmazione tecnico-gestionale per la prossima stagione che, nelle sue intenzioni, dovrà essere quela del grande rilancio. Anche per il settore giovanile, dopo l’arrivo di Massimo Morgia.

Solo oggi Andrea Bulgarella si è reso conto che avrebbe fatto meglio a seguire i consigli di quanti gli avevano suggerito di non dare "carta bianca" a nessuno dei suoi collaboratori. Ecco perché il presidente ha detto in modo forte e chiaro che, da oggi, cambierà non solo la "musica", non escludendo che possano cambiare anche i… "suonatori".

Al tempo stesso il numero uno rossonero si è rivolto anche ai tifosi, ringraziandoli per il sostegno che hanno sempre dato alla squadra: sia in casa che in trasferta, come a Padova e invitandoli a farlo con più convinzione di prima in un momento cruciale della stagione come questo, quando ci sono in ballo punti pesantissimi in chiave salvezza, a cominciare proprio allo scontro diretto di domani pomeriggio con il Rimini che, a differenza della Lucchese, è uscito alla grande da un periodo-no, arrivando, addirittura, a quota 38 punti che equivale, al momento, all’ottavo posto.

Oggi, intanto, è in programma la rifinitura della squadra, con Gorgone che ritrova Gucher e, forse, anche Yeboah, assenti a Padova per squalifica. Bisognerà capire se sarà riconfermata la difesa a tre, con Sabbione, Tiritiello e Benassai, con Gucher riportato nel ruolo di "play" a metà campo oppure se si cambierà modulo.

Dal momento che si gioca a distanza di pochi giorni dalla gara di Padova, non sono da escludere novità, sia a centrocampo che in attacco, nell’ottica di avere forze fresche.

Come sempre, al di là del modulo, sarà determinante l’approccio che Tiritiello e compagni avranno ad una partita delicata e tutt’altro che agevole, considerando che, in questo momento, il Rimini ha sicuramente il morale più alto rispetto alla Lucchese, proprio in virtù della sua posizione di classifica, a soli tre-quattro punti dalla sicurezza. Sicurezza che, invece, i rossoneri dovranno conquistare nel contesto di un calendario assai complicato.

E, d’ora in poi, il margine d’errore sarà ridotto praticamente a zero. Non solo per le parole pronunciate in queste ore dal presidente Bulgarella; ma anche per la situazione di classifica che non ha preso una bella piega. Sta ai rossoneri invertire immediatamente la rotta.

L’arbitro di domani, alle 14, sarà Iannello di Messina che ha già diretto i rossoneri nella gara vinta per 1 a 0 contro l’Ancona.

Emiliano Pellegrini