Lucchese - Verso il derby con il Pro Livorno. Picchi ce la fa, sospiro di sollievo per Pirozzi

La terza giornata del campionato propone due scontri diretti in alta quota e un paio di derby che potrebbero ridisegnare la classifica, per quello che oggi può valere, nelle primissime posizioni.

Cominciamo dal Viareggio, che ha una partita in meno e che nel rinnovatissimo stadio dei Pini, inaugurato alla presenza di tanti campioni, ospiterà il Belvedere, attualmente al primo posto, assieme ad altre quattro formazioni. Il secondo scontro diretto si giocherà tra la Larcianese di Cerasa ed il Cecina, anche loro appaiate in testa con 4 punti. Infine c’è il Real Forte Querceta che sarà di scena a Castelnuovo, con la squadra di Gigi Grassi che cercherà di risalire in classifica.

L’altro derby, sia pure molto "annacquato", si giocherà al "Porta Elisa", dove la Lucchese ospiterà la Pro Livorno Sorgenti degli "ex" Bitep e Lucarelli. Pirozzi dovrà fare a meno degli infortunati di inizio campionato come Allegrucci (ieri si è visto allo stadio per fare alcune terapie riabilitative) e Lorenzini; oltre agli infortuni più recenti di Piazze e Santeramo. L’unica nota positiva è rappresentata dal recupero di Picchi, anche se il centrocampista rossonero potrebbe risentire in qualche misura del problema muscolare che non gli ha permesso di scendere in campo domenica scorsa ad Agliana contro lo Zenith Prato. Resta da vedere se Pirozzi lo impiegherà dall’inizio (meno probabile) o in corso d’opera (più probabile).

Picchi, comunque, dovrebbe essere disponibile. La società, intanto, sta pensando di portare in prima squadra due giovanotti nati nel 2007 e che fanno parte della formazione "Juniores" in fase di avanzato completamento. Uno di questi dovrebbe Sharka che ha già indossato la maglia rossonera qualche stagione orsono, sempre in una squadra giovanile. L’eventuale inserimento di questi giovani si renderebbe necessario dal momento che, attualmente, in "rosa", in quella fascia di età, ci sono i soli Venanzi e Xeka.

Tornando al prossimo match contro i labronici, la Lucchese è chiamata a confermare la crescita fatta registrare sul piano generale, compresa la gestione della gara nei momenti cruciali. Ma c’è un aspetto dove la squadra deve migliorare ed è quello della fase realizzativa.

Intanto sarebbe importante chiudere il mese con il primo successo casalingo, dopo il "blitz" di Agliana ed iniziare, così, nel migliore dei modi l’ormai imminente "tour de force" di ottobre, con sette gare in un mese. L’avversario è considerato abbordabile, ma sempre da rispettare e, sulla carta, sarebbe un turno favorevole per salire ancora più in alto.

Emiliano Pellegrini