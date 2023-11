Lucchese: verso un derby di passione. La Pantera in emergenza ricerca se stessa

Oltre ad aver scoperto che la "coperta" è cortissima in difesa (nel finale di Rimini a fare il centrale è stato nientemeno che Gucher) e corta a centrocampo, la Lucchese si è accorta di essere scivolata all’ultimo posto della zona play-off, con ben cinque squadre, tra queste il Pontedera, ad un solo punto di distacco. I numeri, che non smentiscono mai, fotografano una situazione di grande difficoltà nella quale è piombata la squadra di Gorgone dalla sconfitta di Sassari, passando per il pari di Ferrara, per arrivare alle ultime due battute a vuoto contro Pescara e Rimini, con dieci gol al passivo. Difficoltà condizionate sicuramente dai troppi infortuni muscolari, ma anche dalla perdita di quello spirito aggressivo, convinto, che aveva contraddistinto l’eccellente avvio di stagione.

E’ quello che i rossoneri devono ritrovare in fretta per evitare di finire davvero nel centro anonimo del plotone, dovendo, al momento, ridimensionare il concetto di "campionato ambizioso" espresso a più riprese dall’"ad" Lo Faso, in quello più realistico di "campionato dignitoso". Che sta per la conquista, per il terzo anno consecutivo, di un posto nei futuri play-off.

Il momento, dunque, è molto delicato, aggravato dal fatto che anche contro l’ostico Pontedera il trainer rossonero è di nuovo costretto da infortuni e squalifiche e dalla carenza di alternative, soprattutto in difesa, a fare i salti mortali per mandare in campo la formazione più affidabile del momento. E, così, anche domenica sera, davanti a Chiorra, potrebbero esserci Alagna, Merletti, Tiritiello e Perotta; con Gucher e Tumbarello in mezzo al campo e con Rizzo Pinna, Cangianiello e Fedato sulla trequarti, alle spalle di uno tra Romero e Magnaghi come terminale offensivo.

Ma il problema è sempre il solito: quanti sono i giocatori che realmente sono a posto? Bisognerebbe anche domandarsi del perché di questi continui infortuni muscolari che, di fatto, hanno messo fuori uso quasi tutti i difensori: da Sabbione a Benassai (il giocatore è stato fermato per un turno dal giudice sportivo), passando per Visconti, oltre ad acciaccati vari. Ma il campionato va avanti e non aspetta nessuno. Se a qualcuno è passato per la mente di voler tirare il capello per aria e addossare sulle spalle del solo Gorgone tutte le responsabilità del recente cammino negativo, si faccia prima un bell’esame di coscienza e, poi, aiuti il gruppo a superare il momento-no.

E’ ovvio che il presidente Bulgarella non sia contento di quanto è accaduto nell’ultimo "poker", con la squadra che è passata dalle "stelle" alle "stalle", ma è proprio in questi frangenti, che possono verificarsi nel corso di un campionato complicato come quello di serie "C", che si vede la forza, la compattezza, il senso di responsabilità di una società e di una tifoseria.

Tifosi che erano presenti in gran numero anche a Rimini, nonostante il giorno feriale, l’ora tarda nel pomeriggio e la distanza e che, ora più che mai, dovrebbero essere al fianco di Tiritiello e compagni, chiamati, a loro volta, a dare una svolta al recente periodo negativo.

Emiliano Pellegrini