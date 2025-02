Lucchese - Via alla seconda fase del piano. Cedute le quote di Sanbabila agli investitori

La richiesta di trasparenza e chiarezza da noi avanzata nella edizione di ieri – sia sui nuovi finanziatori, che sulla posizione di Luca Nember e sulla vicenda dell’addetto stampa – , è stata, per ora, solo in parte, esaudita. Il presidente rossonero Giuseppe Longo ha fatto sapere che oggi renderà noto il nome o i nomi dei "finanziatori" della Sanbabila che, come noto, da sola non ce l’avrebbe fatta a reggere il peso della gestione della società. Il presidente ha fatto capire che sono stati espletati tutti gli atti necessari alla cessione delle quote della società rossonera ad altri soggetti, ma ha ribadito che la proprietà della Lucchese rimarrà alla Sanbabila; che lui continuerà ad essere il presidente, mentre l’amministratore sarà espressione del gruppo che avrà acquistato le quote.

Oggi, dunque, conosceremo chi è venuto a garantire un futuro tranquillo alla Pantera. Resta da capire attraverso quale canale il presidente dirà chi sono i finanziatori della Sanbabila, dal momento che, almeno fino a ieri, la Lucchese non aveva un nuovo addetto stampa, dopo le dimissioni di Nico Venturi. E, già che siamo in argomento-chiarezza, sarebbe interessante che fosse chiarito una volta per tutte il ruolo di Luca Nember che si dice continui ad essere presente agli allenamenti a Saltoccho. Ovvio che è un collaboratore della Lucchese: allora perché il suo ruolo non è stato ancora ufficializzato?

Passando alla squadra, il problema che ora Gorgone è chiamato a risolvere è l’assemblaggio di tanti giocatori provenienti da realtà e campionati diversi. Compito tutt’altro che agevole, visti, soprattutto, i tempi ristretti. L’unico vantaggio, rispetto alla settimana scorsa, è che tutti i nuovi rossoneri hanno potuto svolgere la normale settimana di lavoro. Al momento si possono fare solo ipotesi su come sarà schierata la squadra a Solbiate Arno, contro il Milan Futuro.

Se Gorgone continuerà a giocare con tre difensori, un possibile terzetto davanti a Melgrati, potrebbe essere composto da uno tra Sabbione, Benedetti e Da Silva a destra, con Gucher "regista" centrale e con Gasbarro a sinistra. A centrocampo le opzioni sono diverse e comprendono Gemignani, Tumbarello, Catanese, Galli, Visconti, Antoni, Gheza, Ballarini, Salomaa. In attacco i partner possibili di Magnaghi sono Selvini, Badje, Diawara, più, ovviamente Saporiti che torna a disposizione dopo il turno di squalifica.

Il match contro il Milan Futuro di Bonera è di un’ importanza fondamentale per il prosieguo del campionato, con la Lucchese che non può permettersi altre fermate, avendone fatte fin troppe (10), complice anche qualche arbitraggio negativo, come è accaduto domenica scorsa a Piancastagnaio.

Emiliano Pellegrini