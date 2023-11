"Lucchese vince contro la capolista Triestina: Leone decisivo!"

Lucchese

LUCCHESE: Summa, Panconi, Marinai, Onu (11’ st Bracci), Quochi, Macchi, Leone, Cantini Avanzato (11’ st Vergali), M. Napoli, Toma. (A disp.: Lopiano, Turini, Biondi, Morisi, Nastasi, Unniemi T. Napoli, Durante). All.: Di Stefano.

TRIESTINA: Bolzon, Crosara, Delest, Kosiker, Nkodia, De Luca, Angelini, Akpa, Mutavcic, Casagrande, Han. (A disp.: Schinella, Lubrano, Charifou, Chermaz, Drago, Esposito, Perini, Pian). All.: Marino.

Arbitro: Poggianti di Livorno.

Reti: 34’ pt Akpa, 7’ st (rig.) e 49’ st Leone.

LUCCA - La Lucchese "Primavera" torna alla vittoria e lo fa battendo la capolista Triestina. Giuliani in vantaggio con Akpa che, di testa, svetta più in alto di tutti. Nella ripresa la Lucchese pareggia su rigore per fallo su Toma; Leone dal dischetto non sbaglia. Il gol della vittoria lo firma lo stesso "sette" rossonero che, in pieno recupero, sul filo del fuorigioco, salta quattro uomini e di sinistro batte Bolzon.