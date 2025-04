Lucchese vince contro Torres ma dovrà affrontare i play-out con Sestri Levante

Alla Pantera non basta la vittoria con la Torres. E dovrà giocarsi la permanenza in Lega "Pro", nei play-out, contro il Sestri Levante che ha battuto il Carpi. E pensare che i rossoneri erano andati in vantaggio con Selvini e, poi, addirittura, la Torres aveva ribaltato con Fischnaller. Ma un grande Saporiti ha regalato questi tre punti che servono, ora, solo per il morale.

Nell’ultima gara casalinga del campionato la Lucchese doveva obbligatoriamente vincere e sperare che non facesse altrettanto il Sestri Levante, impegnato sul campo del Carpi. Così non è stato.

Gorgone ritrova in difesa lo squalificato Gucher e Rizzo, rimasto fuori nella gara contro l’Arezzo per la febbre. Per il resto conferma la solita formazione, con Saporiti dietro alle due punte, Magnaghi e Selvini. Per quanto riguarda la Torres – che ormai non aveva più niente da chiedere – Greco attua un ampio turn-over.

Dopo una fase iniziale di studio, la Lucchese sblocca il match al 10’, con un destro di Selvini al limite dell’area di rigore, ben servito da Gemignani, dove Petriccione non può fare niente. Per il numero dieci rossonero è il settimo centro stagionale ed è un gol pesantissimo. Ancora i padroni di casa in avanti al 15’, con Saporiti che trova, sul secondo palo, Selvini che, in scivolata, non arriva per poco sulla palla. Magnaghi al 16’ stoppa bene la palla, ma la sua conclusione è da dimenticare. La Torres fatica in fase d’impostazione, con i rossoneri che, cercano di approfittarne. Ma, lentamente, i sardi riescono ad organizzare le idee e, al 25’, pareggiano. Liviero mette al centro dell’area un cross, sul quale, prima di tutti, arriva Fischnaller che, di testa, batte Melgrati. Tre minuti più tardi azione fotocopia. Cross di Liviero, Fischnaller, da solo, sul secondo palo, al volo, batte per la seconda volta il portiere rossonero. Nel giro di tre minuti la Torres è riuscita a ribaltare il match, con la difesa della Lucchese colpevole su entrambi i gol.

I ragazzi di Gorgone provano a reagire, con un calcio d’angolo di Saporiti messo al centro, dove, prima di Welbeck, arriva Zamparo che devia di nuovo in angolo. Dalla destra, questa volta con una traiettoria ad uscire, di testa, ci prova Selvini, ma la palla viene respinta. Bella azione di Visconti che porta palla in avanti, prova a servire in area Selvini, ma Mercadante chiude provvidenzialmente.

Il pareggio è nell’aria ed arriva al 40’ con Saporiti che, imbeccato da Visconti, di sinistro, batte Petriccione con il suo ottavo sigillo stagionale. Ci prova anche Magnaghi allo scadere del primo tempo, servito da Saporiti, ma non riesce a dare la giusta forza al suo rasoterra. La Torres chiude in avanti e, nei minuti di recupero, con Zamparo, ha un’ottima occasione, ma la palla termina alta sopra la traversa.

Il secondo tempo si apre con le stesse formazioni e con la Lucchese che deve cercare di conquistare questi tre punti e sperare in buone notizie da Carpi. Ma non arrivano. E la ripresa non regala azioni pericolose da entrambe le parti, se non un sinistro di Magnaghi che termina altissimo all’8’. Ci prova Saporiti al 12’ a servire Selvini che viene anticipato da Mercadante.

Il gol del vantaggio arriva al 14’, con Saporiti, "ex" di turno, che, servito da Selvini, è bravo a battere Petriccione, mettendo a segno la sua doppietta di giornata. Ma da Carpi non arrivano buone notizie, con il Sestri Levante in vantaggio che condannerà i rossoneri ai play-out, proprio contro i liguri. Il risultato al "Porta Elisa" non cambia, ma anche quello di Carpi, con il Sestri che porta a casa i tre punti e sarà, così, il prossimo avversario dei rossoneri nei play-out, il 10 maggio.

A fine gara Gorgone ed i suoi ragazzi sono andati sotto la curva Ovest a ricevere i complimenti dei tifosi, che li hanno sostenuti fino alla fine, contestando la società.

Alessia Lombardi