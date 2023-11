Lucchese: voglia di riscatto. Gorgone: "Con la Vis c’è da vincere"

"E’ possibile che riproponga più avanti la difesa a tre, che a mio modo di vedere a Cesena è andata bene, nonostante il punteggio finale a nostro sfavore". Così Gorgone, alla vigilia del match contro la Vis Pesaro, possibilmente da vincere senza indugi per rimettere in moto una classifica non rispondente, per altro, al gioco espresso. "Ora, però, con l’infortunio occorso a Tiritiello – ha precisato il tecnico – , è normale che contro la Vis torneremo alla difesa a quattro".

Sulla gara, la prima di un poker sulla carta abbordabile, il trainer ha spiegato: "Si tratta di una partita molto importante e da non sottovalutare. Loro arrivano all’appuntamento con il terz’ultimo posto e due sconfitte consecutive, ma non per questo saranno un avversario malleabile, tutt’altro. La Vis ha giocatori che hanno militato in “A” come Valdifiori; ha fatto parecchi pareggi, ma ha sempre cercato di fare la partita, almeno per quello che ho potuto vedere, senza barricate. Da parte nostra servirà l’approccio giusto e dovremo attaccare la porta in maniera più veloce".

Poi Gorgone ha aggiunto: "Vincere sarebbe importantissimo, sia per il morale che ovviamente per la classifica. I ragazzi devono capire i vari momenti all’interno della partita. Sono fiducioso. I miei giocatori devono essere consapevoli dei propri mezzi e non vivere le situazioni in maniera frustrante. Ci aspetta un ciclo di gare importanti, non facili, per ritrovare quello che abbiamo fatto all’inizio della stagione; ma intanto pensiamo alla Vis Pesaro che calerà al Porta Elisa decisa a fare risultato. Poi, alla fine del girone di andata, tireremo i primi bilanci".

Passando alla squadra, Gorgone ha fatto qualche anticipazione: "Sabbione, che secondo me a Cesena è andato piuttosto bene, si candida come vice Tiritiello, con Benassai, sebbene non al top della condizione fisica per il problema con il quale purtroppo deve convivere, a completare la cerniera centrale. Fedato e Visconti sono ancora out e spero di poterli recuperare per Arezzo. Da valutare Tumbarello, che ha rimediato una botta a Cesena, ma che, alla fine, dovrebbe essere disponibile. Davanti penso di partire con Guadagni che, dopo un periodo non particolarmente brillante, ho rivisto carico".

Ecco, pertanto, la probabile formazione di partenza: Chiorra; Quirini, Sabbione, Benassai, De Maria; Gucher, Cangianiello, Tumbarello (o Djibril); Guadagni, Magnaghi, Russo. Nella Vis mancheranno per squalifica l’attaccante De Paola ed il difensore Mattioli. Dirige il catanzarese Gianluca Catanzaro. Infine: ufficiale, prima di ritorno a Perugia il 7 gennaio, alle 16.15 come oggi.

Emiliano Pellegrini