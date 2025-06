Luciano Pace nuovo presidente del Soccer Trani: obiettivo Eccellenza

"Avevo bisogno di un calcio che fosse più emotivamente coinvolgente". Così Luciano Pace (foto) si è espresso durante la conferenza stampa on line di presentazione del suo nuovo incarico come presidente del Soccer Trani. Luciano Pace è anche patron, presidente e (ex, poi vedremo il perché) allenatore della Fucina di Muggiò che quest’anno si è salvata ai playout di Eccellenza dopo mille peripezie.

Pugliese di origini con interessi commerciali anche nella sua regione natale, da quest’anno ha deciso di allargare il suo impegno nel calcio fino a Trani entrando come socio nella locale società calcistica che milita in Promozione, ma ha uno stadio da 8mila posti "e tre gruppi di tifo organizzato… erano in 35 all’incontro dell’altra sera!" dice Pace sottolineando poi come alle nostre latitudini gli stadi siano tutt’altro che affollati. Anzi. E se lo sono, non di certo di pubblico pagante, aggiungiamo. Insomma, l’interesse è quello che è. Ma Pace ha già garantito che non mollerà la Fucina, che resterà nel suo portafoglio sportivo. "Svecchieremo l’organico" annuncia i piani di mercato per l’estate e ha già affidato questo compito a Umberto Cortelazzi che assumerà un ruolo "alla Ferguson", da manager alla inglese visto che allestirà la rosa e poi allenerà anche, tornando alla sua prima passione. Il “Korte“ (ex Seregno, Caratese e Renate nei tempi addietro, nell’ultima stagione tra FC Milanese e Ponte San Pietro ma come ds) sarà plenipotenziario a livello tecnico così Pace avrà anche tempo di alternarsi tra i palazzoni di Muggiò e il mare e le case bianche del porto di Trani per seguire più da vicino possibile entrambe le sue creature.

"Posso dire che al sud il calcio ha una rilevanza sociale molto più importante che al nord. La gente lo sente, la domenica si va allo stadio. In me c’è il desiderio di fare calcio per fare felice qualcuno. Spero di essere il booster per dare l’impulso a questo movimento. L’obiettivo a Trani è salire subito in Eccellenza. Lì il mio impegno economico sarà relativo, ci sono altri soci. La Fucina resta di mia proprietà, del resto vivo, abito, lavoro a Muggiò…". Vedremo quali saranno gli obiettivi. Dodici mesi fa erano decisamente ambiziosi, poi cammin facendo subirono un netto ridimensionamento.