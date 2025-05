Lugo 1982 festeggia la promozione in Seconda Categoria con vittoria a Conselice

Festeggia alla grande, nel girone B, il Lugo 1982 che conquista la promozione in Seconda in virtù del successo a Conselice per 3-1 con i gol decisivi di Scicchitano, Villa e Ricci Frabattista. Questi i playoff. Girone A: Marradese-Wild, Godo-Giovecca, J. Cervia-Sal. Romagna. In semifinale Pol. Camerlona. Girone B: Real Voltanese-Vatra, C. Albero-Biancanigo, Sporting Lugo-Conselice. In semifinale Giov. Santerno. Terza Categoria (30ª). Girone A: Atlas-Saline Romagna 1-3, Coyotes-Marradese 1-0, E. Mattei-Junior Cervia 3-3, Giovecca-Wild Bagnara 3-1, Lectron-Godo 1-2, Lido Adriano-Polisportiva Camerlona 2-2, St. Azzurra-Mordano Bubano 2-1. Rip. S. Zaccaria. Classifica finale: S. Zaccaria 67; Polisportiva Camerlona 59; Marradese 56; Godo 55; Junior Cervia, S. Romagna 49; Giovecca 47; W. Bagnara 41; Atlas 35; Stella Azzurra 32; Coyotes 29; Lido Adriano 24; M. Bubano 23; E. Mattei 19; Lectron 8. Girone B: Compagnia dell’Albero-Ulisse non disputata, Conselice-Lugo 1-3, Monti-Biancanigo 2-3, G. Santerno-Real Voltanese 2-1, Porto Corsini-Prada 1-5, Sporting Castel Guelfo-Sp. Lugo 3-6, Vatra-Bisanzio 1-1. Rip. Villanova. Classifica finale: Lugo 68; Giov. Santerno 66; R. Voltanese 62; C. Albero 48; Sporting Lugo 47; Conselice 45; Biancanigo 44; Vatra, Prada 34; Villanova 33; Bisanzio 28; Monti 22; Ulisse 21; Sp. C. Guelfo 18; Porto Corsini 9.

u.b.