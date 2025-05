Lugo 1982 trionfa ai rigori contro Junior Cervia nel Trofeo Franco Vitali

Lugo 1982 6Junior Cervia 4(dopo i calci di rigore)

LUGO 1982: Morara, P. Montanari (4 st Guerrini), Cortesi (19’ st Callini), Ricci Frabattista, Mazzotti, F. Villa, G.M. Rossi (8’ st Popa), Capozza (29’ st Scicchitano), B. Montanari, F. Rossi (13’ st D. Villa), Pupi. A disp. Brancaleoni, Gordini, Bandini, G. Montanari. All. Baldissarri.

JUNIOR CERVIA: Venturini, Pepe, Gesuè (14’ st T. Castorri), Santoro (27’ st Balducci), Menghi, Banila, Bravaccini, Romagnoli (32’ st Iorio), Valdifiori (14’ pts Cosenza), Fantini (14’ st Quadrelli), De Pace. A disp. Andrini, N. Rossi, Martorana, D. Castorri. All. Mengozzi.

Arbitro: Montalti di Ravenna.

Reti: 3’ pt rig. Menghi (JC), 15’ pt B. Montanari, 10’ st De Pace (JC), 39’ st Ricci Frabattista.

Note. Ammoniti: ammonito Cortesi, Montanari B., Scicchitano, De Pace. Espulso al 4’ st Bravaccini. Sequenza rigori: D. Villa (L) palo, Menghi (J) gol, B. Montanari (L) gol, T. Castorri (J) parato, Popa (L) gol, Quadrelli (J) parato, Ricci Frabattista (L) gol, Balducci (J) gol, Scicchitano (L) gol.

A vincere la 10ª edizione del Trofeo Franco Vitali, la Coppa di Terza Categoria è il Lugo 1982 e lo fa 6-4 (2-2 al 90’ e 120’) ai rigori, dopo una partita spettacolare. Segna subito, al 3’ pt su rigore, assegnato dall’arbitro Montalti di Ravenna, il Junior Cervia con Menghi. Ma passano appena 12’ e il Lugo, che ha vinto anche il suo girone di Terza, pareggia con Benedetto Montanari.

Il primo tempo si conclude in perfetta parità, ma a inizio ripresa il Junior Cervia resta in dieci per l’espulsione di Bravaccini. Malgrado l’inferiorità numerica gli adriatici passano addirittura in vantaggio con De Pace al 10’ della ripresa ma sono raggiunti quando i giochi sembrano fatti a 5’ dal termine con Ricci Frabattista che pareggia per i lughesi. Il nulla di fatto ai supplementari, porta le squadre ai rigori.

Per il Lugo calcia Davide Villa che colpisce il palo mentre Menghi realizza per il Junior Cervia. Poi Lugo non sbaglia più mentre Morara para i rigori di Quadrelli e Tommaso Castorri lanciando i suoi verso la Coppa.

u.b.